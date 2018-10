Expoziţie de poveşti şi fotografie, la Muzeul de Artă

Expoziție de povești și fotografie, la Muzeul de Artă

Muzeul de Artă din Constanța găzduiește, în perioada 4-28 octombrie, expoziția de povești și fotografie „People of Romania-Litoral”, care face parte din proiectul „People of Romania Centenar”. Cu această ocazie, vor expune Ioana Cârlig, Andra Aron, Vlad Bâscă, Mugur Grosu, Vlad Petri, Alexandru Iorga și Mihai Sibianu.Vernisajul va avea loc astăzi, 3 octombrie, la ora 17.00, la sediul instituției de cultură.„People of Romania” este un proiect care își propune o incursiune artistică, subiectivă și sensibilă, asupra poveștilor de viață ale românilor din zilele noastre.„Nu căutăm senzaționalul de amorul artei, ci considerăm că fiecare om are o poveste care merită să fie împărtășită și altora. La o sută de ani de la Marea Unire, promovarea diversității face parte integrantă din obiectivele proiectului nostru. Ne propunem să cercetăm poveștile tuturor românilor, indiferent de gen, vârstă, etnie, de locul de rezidență sau de statutul social”, au declarat organizatorii.