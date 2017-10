Expoziţie de grafică şi fotografie la „Amfora“

Expoziție de grafică și fotografie la „Amfora“

Joi seara, Galeriile „Amfora" din Constanța au găzduit un dublu vernisaj intitulat „Experimente" de artă decorativă, grafică, fotografie. Expozanții, mamă și fiu, au expus o serie de lucrări de artă, reprezentând caricaturi, portrete, peisaje și picturi abstracte. Eduard Manta și Carmen Țanu nu sunt la prima expoziție, ei având un palmares bogat. Evenimentul a fost prezentat de Florica Cruceru și de directorul Galeriilor „Amfora", Paul Nicolescu. De asemenea, la vernisaj, au luat parte și elevi ai Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu" din Medgidia, împreună cu oaspeții lor, liceeni olandezi aflați în țară în cadrul unui schimb de experiență. Deși vremea a fost mohorâtă și întunecată, tablourile expresive și pline de culoare au luminat încăperea și au destins publicul prezent la expoziție. La 13 ani, a participat la peste 40 de expoziții Eduard are doar 13 ani, dar are deja numeroase participări la evenimente naționale și premii. Primul premiu a fost câștigat de Edi la vârsta de 5 ani, în cadrul unui concurs desfășurat la Medgidia, și de atunci, palmaresului lui a continuat să se îmbogățească cu noi diplome. Băiatul a luat parte la peste 40 de expoziții, a câștigat peste 15 premii, însă cel mai important este locul I obținut în cadrul Concursului de Artă din Polonia, desfășurat anul acesta. Deși nu are mai mult de 13 ani, Eduard face parte din Asociația Artiștilor Plastici „Amfora" Constanța, este membru al Clubului Copiilor din Medgidia și al Cenaclului Național „Săgetătorul". În același timp, Eduard îndrăgește și literatura, fiind înscris și în cadrul cenaclului junior al Uniunii Scriitorilor din România și al Centrului Național de Excelență al Tinerelor Talente Literare. Eduard pictează și desenează de mai mult timp decât mama lui, însă ambii și-au descoperit talentul artistic în urmă cu trei ani. În toamna anului 2004, la Medgidia, unde locuiesc Eduard și Carmen, au venit, pentru o săptămână, mai mulți pictori și graficieni cunoscuți din țară. Cel care l-a descoperit pe Eduard a fost graficianul Leonte Năstase, care a și rămas îndrumătorul lui Eduard și al mamei sale. Eduard spune că cel mai mult îi place să realizeze portrete și apoi picturi abstracte, în timp ce Carmen adoră să picteze peisaje naturale.