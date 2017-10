Expoziţie de goblenuri dedicată zilei de 8 Martie

La Galeriile „Amfora”

Expoziție de goblenuri dedicată zilei de 8 Martie

Începând de astăzi, simezele Galeriilor Amfora sunt împodobite, pentru două săptămâni, de goblenuri. Evenimentul se numește „Armonii 2” și este a doua expoziție colectivă a grupului de gobleniști din cadrul Asociației Artiștilor Plastici Amatori „Amfora” Constanța. Cu doi ani în urmă a avut loc prima expoziție, intitulată „Armonii”, iar de acum încolo membrii grupului și-au propus să iasă la rampă an de an cu câte o astfel de expoziție colectivă, pe lângă cele personale. Gobleniști există în cadrul Asociației „Amfora” din 1987, dar după 2000 numărul lor a crescut într-atât încât au început să expună cu regularitate. Fiind vorba de începutul primăverii și debutul lunii martie, goblenurile expuse au fost alese în așa fel încât să reflecte feminitatea pe care o sărbătorim în această perioadă prin mărțișor și Ziua Femeii. Portretele feminine și florile domină, prin urmare, expoziția, multe dintre ele fiind reproduceri după lucrări ale unor pictori români faimoși. Alte imagini vin cu un iz oriental care îi survin ca o mănușă atmosferei constănțene. Grupul de gobleniști entuziaști de la „Amfora” este compus din nouă persoane, numai unul dintre aceștia fiind bărbat. „Mama a fost o lucrătoare la război”, povestește Nicu Grigoraș, militar de carieră, acum pensionat. „Când eram copil, noi nu aveam internet. Prima mea lucrare a fost în clasa a V-a sau a VI-a. Am făcut o pauză până în 1995, când dintr-o distracție am făcut un goblen, apoi am primit cadou al doilea. Am început să lucrez sistematic începând cu 2000, după tematică. Anul trecut am avut o expoziție numai de icoane, pentru jubileul bisericii Sf. Nicolae din Coiciu. Cincizeci de ani - cincizeci de goblenuri”. Grigoraș a mai expus goblenuri lucrate de el, chiar în cadrul unei expoziții personale: „Am mai avut expoziții temporare. Una intitulată „Echilibru”, jumătate cu temă laică și cealaltă jumătate cu temă religioasă, a ajuns în trei orașe: Medgidia, Constanța și Tulcea”. Expozițiile de goblenuri sunt vizitate mai ales de doamnele care lucrează ele însele acasă. Cele mai multe au rețineri să își expună lucrările, dar an de an grupul de gobleniști de la „Amfora” crește încet, dar sigur. Anul acesta va mai fi martorul unei manifestări legate de goblenuri la Galeriile „Amfora”, în prima parte a lunii iulie, când Ecaterina Topor și Coca Spiridonică vor avea o expoziție comună. Acum în martie, alături de ele și de Nicu Grigoraș mai expun Maria Mergiani, Tina Milea, Georgeta Mirea, Elena Munteanu, Georgeta Neagu și Maria Russu.