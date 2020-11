Expoziție de artă vizuală, pe simezele virtuale ale Galeriei „Virgil Coman”

Expoziția „Inside Hazards îi invită pe privitori la un brainstorming diferit, la o întâlnire în care nu există întrebări și răspunsuri ci pur și simplu curiozitatea de a descoperi, de a te descoperi. Arta Cristinei Dallas este impulsivă și cu o vibrație pozitivă, neîncadrându-se în reguli. Acordă o importanță mai mare culorii în locul formei și parcă recreează senzații ale sufletului, capturând mai degrabă esența decât detaliile. Pare un peisagist al sufletului când pictează, dar și când scrie sau descrie o stare, un om sau chiar pe ea însăși, este de părere Laura Stroe, preşedintele Asociaţiei Culturale Wild Art. Grafica pentru „Inside Hazards” este realizată de artistul vizual Zoița Nicoleta Panciu, colaborator și curator al Galeriei de Artă „Virgil Coman”.











Cristina Dallas spune că „pentru mulți viața e un film alb negru, însă eu mă regăsesc în toate culorile posibile... Pictura reprezintă pentru mine colțul meu de rai, unde, îmi place mie să spun, nu am deadline. Dacă am închide ochii și ne-am preda necunoscutului preț de câteva clipe... am avea o șansă de a ne conecta cu fâșiile de emoții ce ne fac umani. Fiecare tușă de culoare naște o explozie de trăiri și de evocări dramatice și îndeamnă, nu doar la a explora necunoscutul, ci la profunzimi uluitoare ascunse adânc în ființa noastră”.











Expoziția de artă vizuală online „Inside Hazards” semnată de artistul Cristina Dallas a fost inaugurată, ieri, la Constanţa. Lucrările pot fi văzute pe simezele virtuale ale Galeriei de Artă „Virgil Coman”.