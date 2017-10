Expoziţie de artă „În aşteptarea lui Moş Crăciun”

Expoziție de artă „În așteptarea lui Moș Crăciun”

În incinta Casei de Cultură din Cogealac a avut loc, ieri, inaugurarea celei de-a treia ediții a expoziției de artă cu vânzare „În așteptarea lui Moș Crăciun”, care va rămâne deschisă până pe 19 decembrie. Pentru această expoziție au lucrat, timp de trei luni, 20 de copii și tineri din proiectul World Vision - „Împreună pentru viitor” – zona Cogealac, Tariverde, Gura Dobrogei și Fântânele, împreună cu 25 de colaboratori de la Școala generală Cogealac și șase mămici dedicate. Centrul comunitar deschis de World Vision România - Biroul Constanța, în Cogealac, este singurul spațiu în care copiii din comunele amintite pot lua parte la activități extrașcolare, se pot recrea și învăța lucruri noi. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, copiii au pregătit exponate deosebit de aspectuoase. Scotocind prin lăzile de zestre ale bunicilor, talentații artiști au reprodus pe 50 de pernuțe cusute pe etamină, modele tradiționale vechi, care aproape s-au pierdut la sat. Au mai fost create tablouri din plante, aranjamente cu conuri de brad, crenguțe și alte materiale ingenioase, tărtăcuțe pictate, cusături pe sfoară, împletituri, icoane și diverse alte tablouri. Participând la a treia ediție a expoziției, copiii au deja o vastă experiență de lucru în ceea ce privește confecționarea exponatelor, reușind să creeze obiecte cu adevărat frumoase, care ar arată bine chiar și în casa celor mai pretențioși cumpărători. „Din 2002 sunt voluntar World Vision la Cogealac și am lucrat în fiecare an pentru expoziția de Crăciun. Anul acesta, a fost mai multă lume și au fost foarte multe lucrări, s-a muncit mai mult și mă bucur că munca noastră nu a fost în zadar, fiindcă s-au vândut multe obiecte. Acest lucru ne dă curaj și ne face să ne dorim mai mult să lucrăm pentru viitoarele expoziții”, a declarat Ion Ciobanu, voluntar World Vision. „Copiii au muncit destul de mult la realizarea pernuțelor, pentru că a trebuit să aleagă culorile ca să se armonizeze, iar modelele au fost culese chiar din lăzile de zestre ale bunicilor și reașezate astfel încât să creeze obiectul în sine - pernuța. Culesul plantelor de pe câmp, pentru obiectele decorative, uscarea și fasonarea lor, a necesitat o trudă serioasă. S-au folosit peturi din plastic care au devenit suport pentru obiectele de artă și rame vechi de tablouri de prin magaziile Grupului Școlar Cogealac. Dar tot efortul a meritat”, a declarat Nușa Pluteanu, educator World Vision la centrul comunitar Cogealac, care a lucrat cot la cot cu copiii. „Copilul meu a lucrat pentru expoziție o lună întreagă. Eu am ajutat la curățenie, la ambalarea obiectelor și la aranjarea lor. Nici nu mă așteptam să iasă atât de frumos, să vină atât de multă lume”, a declarat Adriana Rotaru, asistent maternal din Cogealac. Banii obținuți din vânzarea exponatelor vor fi folosiți pentru a continua activitățile de proiect derulate în centrul comunitar Cogealac, pentru ca zeci de copii din Tariverde, Gura Dobrogei, Cogealac și Fântânele să aibă un loc în care să vină cu drag după ore, în care să își dezvolte creativitatea și să capete încredere în talentul cu care i-a înzestrat Dumnezeu.