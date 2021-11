Expoziție arheologică la Muzeul „Carsium” din Hârșova

În această perioadă, aveţi posibilitatea de a admira zilnic, la Muzeul „Carsium din Hârşova expoziţia „Viața pe malul Dunării în mileniile V-IV a. Chr”. Aceasta este deschisă publicului între orele 9.00 şi 17.00. Potrivit arheologului Constantin Nicolae, expoziţia prezintă evoluția unei comunități umane din așezarea neolitică de la Hârșova cu șapte milenii in urmă. Piesele cu valoare excepțională au fost descoperite, in cea mai mare parte, in cercetările sistematice din acest sit, efectuate în urmă cu peste șapte decenii, dar sunt şi exponate care au fost recuperate în urma surpării malurilor așezării. De asemenea, sunt prezentate unelte, arme, vase din lut, obiecte de podoabă din os sau cu caracter ritual din lut, care reconstituie aspecte caracteristice civilizaţiei epocii.„Totodată, se evidenţiază ancore de barcă, unelte din silex, vârfuri de săgeți, harpoane pentru pescuit, o varietate deosebită de vase din ceramică, atât ca forme, ornamente, cât și ca utilitate, pandantive din oase de animale și obiecte cu caracter ritual. Printre ultimele, se detașează fragmente de reprezentări umane din lut şi vase rituale. În cea mai mare parte, toate acestea au făcut parte dintr-o expoziție prezentată la Paris, în urmă cu peste două decenii. Între timp, alte piese au făcut parte din expoziții internaționale, ultima fiind «Comorile României în China», din anul 2014”, a explicat specialistul.El ne-a declarat că organizarea actualei expoziţii are loc într-un context aparte. Muzeul de la Hârșova s-a închis publicului, în vederea mutării sale în clădirea vechii şcoli (ansamblul Vasile Cotovu, monument de arhitectură) unde a fost deschis pentru prima dată muzeul de aici, în primii ani ai secolului al XX-lea. Din păcate, a precizat arheologul, întârzierea lucrărilor de reabilitare a clădirii, care va avea loc abia anul viitor, i-a condus la luarea deciziei de organizare a expoziţiei. Prin aceasta se răspunde şi interesului unei părţi a turiştilor care tranzitează localitatea. Expoziţia va rămâne deschisă în tot cursul anului viitor.