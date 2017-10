Expoziţia subacvatică de fotografie s-a bucurat de un real succes

Expoziția subacvatică de fotografie s-a bucurat de un real succes

Ieri, 24 august, în piscina de la Vila Maris din Vama Veche s-a vernisat, pentru prima dată în România, o expoziție subacvatică de fotografie colectivă „VSLO Aquatic”, realizată cu sprijinul Aqua Carpatica și Canon.Cele 12 imagini prezentate cu acest prilej au fost realizate de o parte dintre lectorii care predau cursuri de fotografie la „VSLO”, printre aceștia numărându-se: Florin Ghioca, Cristian Crisbășan, Vali Bărbulescu, Vlad Eftenie, Nicolae Coșniceru, Cătălin Săvulescu și Cornel Lazia.A fost pentru prima dată când publicul a putut vizita o expoziție sub apă, folosind echipamente speciale de snorkeling și scufundare, puse la dispoziție gratuit de organizatori. Tema expoziției este una liberă, iar cei prezenți s-au putut bucura de o inedită perspectivă a fotografiilor printate de Canon, special pentru un asemenea vernisaj.„Este incredibil pentru mine să îmi văd fotografia expusă astfel! Până acum nu numai că nu am vernisat sub apă, dar nici nu am fotografiat în adâncuri. E o senzație unică și o bucurie să expun alături de colegii lectori de la festival, printre cei mai buni fotografi români ai momentului”, a declarat cu acest prilej fotograful Teatrului Național din București, Florin Ghioca.Preț de câteva ore, în cadrul vernisajului vizitatorii au primit echipamente de scufundare și au vizitat cele 12 fotografii expuse în adâncul piscinei.„VSLO este un festival unic în peisajul românesc și totodată cel mai mare festival de arte vizuale din România. De aceea, ne-am dorit ca și la această ediție să venim cu ceva inedit, unic și în premieră, combinând astfel elementul preponderent, apa, care este prezentă aici, la Vama Veche, pe malul mării, cu arta fotografică. Am ales un loc în care să ne putem desfășura, la Vila Maris, iar imaginile sub apă arată minunat! Le mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijinit cu acest prilej!”, a precizat Cătălin Rudolf, directorul festivalului.În ediția a 8-a a Festivalului „Vama Sub Lumini de Oscar” au loc cursuri de fotografie de stradă, instantanee cotidiene, 4x4 mud photography, fotografie conceptuală, fotografie de nud (doar pentru fotografii +18 ani), fotografie de produs, fotografie de teatru, portret de mireasă, fotografie de observare cu telefonul mobil sau cursuri de retușare a imaginilor în Photoshop.Lectorii care predau sau care fac prezentări sunt profesioniști în lumea imaginii și a fotografiei, nume recunoscute pe plan național și chiar pe plan internațional! De la Marian Sterea și Florin Ghioca la Nicolae Coșniceru sau Cristian Crisbășan, de la Michail Moscholios (Grecia), Olav Urdahl (Norvegia) la americanul Chris Suspect, lectorii de anul acesta se vor strădui ca pe parcursul workshopurilor și seminariilor pe care le susțin să îi îndrume pe cei înscriși în așa fel încât să învețe bazele unora dintre cele mai sensibile, complicate sau impresionante stiluri fotografice. De asemenea, după fiecare curs vor avea loc întâlniri, proiecții și analize de portofoliu cu imaginile realizate la partea practică a workshopurilor.Și pentru că de câțiva ani VSLO nu înseamnă numai fotografie, și la această ediție s-au organizat cursuri gratuite de film, teatru, muzică, pictură și modelaj tradițional, cu lectori specializați care au prezentat rezultatul muncii lor sub forma unor vernisaje, scurtmetraje sau momente de teatru.