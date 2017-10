Expoziţia „Lumină şi Har“ - cultură şi umanism

Expoziția „Lumină și Har“ - cultură și umanism

Ieri, la Librăria Diverta din Tomis Mall, a avut loc inaugurarea celei de-a noua ediții a expoziției de artă „Lumină și Har”, eveniment de tradiție, care urmărește strângerea de fonduri pentru copiii ce suferă de diferite boli incurabile. Produsele expuse sunt confecționate de tineri voluntari din județul Constanța și constau în bijuterii și obiecte tradiționale, confecții din sfoară, majoritatea materialelor folosite fiind „reciclate” din „podul bunicii”. „Suntem foarte bucuroși să îi sprijinim pe cei de la World Vision în acest demers cultural, dar și umanitar. Expoziția de artă a captat deja privirea tuturor trecătorilor și suntem convinși că va fi un succes la final. Am îmbrățișat ideea de a-i ajuta, căci nimeni nu poate fi indiferent în astfel de situații, copiii merită o șansă să fie sănătoși, iar oamenii care cumpără aceste obiecte merită să se bucure de calitate”, a declarat unul dintre coordonatorii programului. Ca o noutate, zilnic, se vor organiza ateliere de lucru, între orele 13.00 - 17.00, după cum urmează: Confecționare de bijuterii - astăzi, 30 martie, și Artă decorativă - 31 martie. Veți putea asista, învăța și confecționa propriile bijuterii și obiecte de artă, sub îndrumarea coordonatorilor de la cele două cluburi de artă, și cu ajutorul voluntarilor implicați. Banii strânși prin vânzarea obiectelor expuse vor fi folosiți pentru a acorda tinerilor seropozitivi din proiect, burse de studiu, burse sociale (pentru aceia care nu pot să lucreze din pricina unui handicap asociat) și ajutoare de urgență (în caz de boală, internare, etc.).