Explozie de energie şi de talent pe scena TNOB. "Aida" deschide Festivalul Internaţional al Muzicii şi Dansului

Explozie de energie și de talent pe scena TNOB. "Aida" deschide Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului

Gata! S-a dat startul celei de-a 43-a ediții a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului. Începând de sâmbătă, 4 noiembrie, și până, la data de 26 noiembrie, constănțenii vor putea viziona, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“, 14 spectacole de excepție, în care vor evolua artiști de renume atât din țară, cât și din străinătate.„A mai trecut un an, am mai învins greutăți, am mai reputat succese și ne-am bucurat de tot ce ne-a dat bun viața. Important este că suntem, din nou, alături și continuăm o tradiție de onoare și de suflet, Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului. Ca de obicei, artiști minunați, invitați de excepție, titluri de referință, pasiune și muncă, un teatru întreg pus în slujba artei și a publicului. Iar dumneavoastră, minunatul public constănțean, dragii noștri spectatori de aici, de acolo, de pretutindeni, primiți darul nostru de suflet, pe care vi-l facem cu respect și cu recunoștință. Anii trec, anii vin, dar cultura trebuie să dăinuiască!”, a transmis directorul TBOD, Daniela Vlădescu.Ediția din 2017 debutează cu „Aida”, o operă compusă pe muzica de Giuseppe Verdi, bazată pe un libret scris de Antonio Ghislanzoni. Inițial, Opera „Aida” a fost compusă pentru inaugurarea primului teatru muzical de la Cairo și pentru sărbătorile legate de încheierea lucrărilor la Canalul Suez. Deși are acest caracter ocazional, lucrarea constituie o adevărată cotitură în creația lui Verdi.Prin înfruntarea caracterelor, forța pasiunii și expresivitatea muzicii, „Aida” este o autentică dramă romantică. Această operă reprezintă nu numai una din cele mai importante lucrări ale lui Verdi, ci și o culme a genului de operă în general. După premiera de la Cairo, adevăratul triumf, care lansează lucrarea în lumea operei, este premiera italiană. La Constanța regia artistică este semnată de Eleonora Constantinova, scenografia de Grigore Gorduz. Conducerea muzicală îi aparține maestrului Gheorghe Stanciu. Soliștii care vor urca pe scenă sunt Anda Pop din Brașov, Răzvan Săraru, Andrada Ioana Roșu, Vasile Chișu din Germania, Orest Pâslariu din București, Constantin Acsinte, Elena Rotari și Iulian Bratu.Dirijorul Gheorghe Stanciu a participat la toate edițiile Festivalului Internațional de Operă și Balet de la Constanța.„Anul acesta, avem o mulțime de soliști invitați, repertoriul este diversificat și pentru toate gusturile. Mai mult decât atât, sunt fericit că acest festival s-a putut ține”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, renumitul dirijor.Din distribuția spectacolului de sâmbătă seara nu va lipsi nici tenorul Răzvan Săraru de origine gălățean, dar constănțean prin adopție. El este angajat al teatrului de la malul mării de zece ani.„Când un tenor ajunge să cânte «Aida», ajunge să aibă în spate o foarte lungă perioadă de pregătire, pentru că acest rol nu se poate cânta decât după o lungă și intensă pregătire, iar astăzi, tot ce se va întâmpla pe scenă este doar o încununare a muncii de până acum. Oricum, este o bucurie să cânți din repertoriul verdian și trebuie să precizez că voi mai cânta și în spectacolul care va încheia acest festival. De asemenea, trebuie să ne bucurăm că TBOD are cel mai larg repertoriu din toată țara, mai vast chiar și decât teatrul din București, care a eliminat multe titluri”, a declarat el. Spectacolul „Aida” implică o desfășurare impresionantă de forțe. Pe scenă vor apărea, în total, 170 de oameni, o explozie de energie și de talent. Duminică, 5 noiembrie, tot la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, constănțenii sunt invitați la „Spărgătorul de nuci”, de Ceaikovski. Toate spectactacolele din cadrul festivalului printre care „Carmen“, „My Fair Lady“, „Boema“, „Traviata“, „Zorba“ sau „Muze la Pontul Euxin“ vor începe de la ora 18.30.