Exploding Dots. Matematică experimentală la Colegiul "Mircea"

Timp de o săptămână, elevii claselor a VI-a B, a VI-a C și a X-a F de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, îndrumați de prof. Alina Dermengiu, au fost provocați să descopere, să experimenteze, să vizualizeze matematica într-un alt mod, cu siguranță cuceritor și de neuitat. Așa s-au împrietenit cu alte baze de numerație, au învățat să împartă într-un mod inedit numerele naturale, iar cei mari au descoperit tehnici ingenioase de descompunere în factori.Totul s-a desfășurat în cadrul proiectului Global Math, derulat între 10 și 17 octombrie, în întreaga lume. Acesta a conectat milioane de elevi din întreaga lume printr-o experiență matematică comună. Elevi și profesori de pe întreg mapamondul s-au adunat în jurul unei idei generoase - „Exploding Dots”.„Scopul final al proiectului este unul îndrăzneț. Vrem să generăm o schimbare fundamentală de paradigmă cu privire la modul în care lumea percepe și se bucură de matematică. Vrem ca fiecare persoană de pe această planetă să vadă matematica umană, relevantă, creativă și provocatoare. Vrem să arătăm cum conversația despre matematică transcende granițele și unește cu adevărat comunitățile”, a explicat dr. James Tanton, fondatorul programului Global Math.