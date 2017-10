Experţii norvegieni au vizitat Universitatea Maritimă şi Academia Navală

La un an de la începerea Proiectului RoNoMar

Experții norvegieni au vizitat Universitatea Maritimă și Academia Navală

Proiectul româno-norvegian în domeniul maritim RoNoMar a constituit, zilele acestea, obiectul vizitei unei delegații din Norvegia, ce i-a avut în componență pe Oddvar Skarbo, Per Erik Dalen - de la Aalesund Knowledge Park, Helge Kringstad, Per-Einar Rosenhave, Per Stele, președinte SIVA, Torkel Ystgaard, vicepreședinte SIVA. Implementarea proiectului a debutat anul trecut, urmând a se încheia în luna aprilie 2011, iar valoarea sa totală este de 4,7 milioane de euro, din care guvernul norvegian finanțează 85 la sută, sumă nerambursabilă, din cadrul Programului Norvegian de Cooperare cu România pentru creștere economică și dezvoltare durabilă. Sunt implicate cinci instituții: Universitatea Maritimă Constanța, în calitate de promotor al proiectului, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, iar din partea Norvegiei, Aale-sund Knowledge Park, Aalesund University College și SIVA. De la gazda întâlnirii bilaterale de ieri, conf. univ. dr. ing. Gelu Bătrînca, decanul Facultății de Navigație și Transport Naval din cadrul UMC și directorul proiectului RoNoMar, am aflat că proiectul este axat pe trei componente majore: investiții în infrastructură pentru educație și cercetare, programe de cercetare și schimburi de studenți, precum și dezvoltarea unui incubator de afaceri în domeniul maritim. Din partea celui de-al doilea beneficiar al proiectului RoNoMar, cdor prof.univ.dr.ing. Vergil Chitac, rectorul Academiei Navale, ne declara ieri: „În primul rând vrem să dezvoltăm schimburile de studenți și de profesori cu parteneri din Norvegia. Deja avem doi studenți la masterat în anul II și alți doi din anul IV care au început să urmeze un semestru la Colegiul Universitar Aalesund. A doua direcție este să creăm un centru de formare continuă și transfer tehnologic. De asemenea, ne dorim să realizăm un proiect științific împreună cu partenerii de la Aalesund, la granița dintre inginerie și științe naturale. Vrem să vedem cum nivelul sonor în Marea Neagră, în adâncime, influențează dezvoltarea speciilor. Avem alături cadre de la Facultatea de științe ale naturii - Universitatea «Ovidius»”. I-am însoțit pe cei șase reprezentanți ai părții norvegiene în turul lor prin cele două instituții maritime de învățământ superior din Constanța beneficiare directe ale acestui proiect. Datorită RoNoMar și-au dezvoltat baza materială la standarde greu de atins în alte condiții, iar ceea ce am constatat la fața locului denotă imensul beneficiu al accesării fondurilor europene. În finalul întâlnirii, Per Erik Dalen, reprezentantul Aalesund Knowledge Park, s-a arătat încântat de rezultatele colaborării cu partenerii constănțeni: „Avem o bună cooperare cu cele două institute maritime constănțene, ceea ce dovedește că proiectul se derulează foarte bine. Am putut observa că toate lucrurile importante s-au întâmplat, iar schimbul de informații din cadrul incubatorului de afaceri au avansat într-un stadiu în care ne punem problema schimbului de produse între cele două țări. Chiar putem ajuta oamenii oferindu-le accesul pe piața norvegiană și de aceea discutăm de pe acum în ce măsură am putea prelungi colaborarea și după finalizarea proiectului, în anul 2011".