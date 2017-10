Experimente şi schimbări radicale în noul an şcolar! Cu ce noutăţi vor da piept elevii

Experimente și schimbări radicale în noul an școlar! Cu ce noutăți vor da piept elevii

Cu mic, cu mare, cu flori și gătiți de sărbătoare, elevii s-au adunat ieri la prima zi de școală. A fost revelionul școlarilor, prilej de a-și afișa ținutele îndelung studiate și de a-și stabili rezoluțiile pentru noul an de școală.Este momentul promisiunilor mărețe: „Promit să iau numai note de 9 și 10!”, „Anu’ acesta voi învăța bine!”, „Anu’ acesta nu voi mai chiuli!”.Mai puțin cei mici, de la pregătitoare, care, năuciți de atâtea fotografii, cu mămica, cu bunica, cu mătușa și cu doamna, au scăpat și câteva lacrimi. Le-a trecut însă repede când au intrat în sălile de clasă și au găsit baloane și prăjituri pe bancă.La Școala nr. 39 „Nicolae Tonitza” din Constanța, „bobocii” au avut parte de multe surprize și, după ceremonia din curtea școlii, au făcut cunoștință cu doamna învățătoare, cu băncuța, cu penarul și caietele și culmea este că nici nu li s-a părut așa de greu.„Este foarte frumos la școală. Am așteptat de mult să vin aici. Am o colegă de bancă pe care o cheamă Miruna și are penar ca al meu. Doamna ne-a dat prăjituri, dar a zis că doar astăzi, pentru că am fost cuminți. Cred că mâine ne învață să scriem”, ne-a spus dezinvoltă Alexia, o școlăriță din grupa pregătitoare.Cei mari nu au mai fost așa de încântați de băncuțe, însă s-au bucurat maximum de revederea cu colegii. Au fost așa de prinși de poveștile din vacanță că nici nu au prea dat atenție ceremoniei de deschidere a anului școlar. Noroc că s-a terminat repede, au aplaudat și au intrat în clase, să mai depene ceva amintiri.La liceu, elevii au renunțat de mult la uniformă, așa că a fost parada modei în curțile unităților de învățământ. Pentru băieți a fost mai simplu, asortând cămașa cu tenișii de firmă sau cu pantofii italieni. Fetele au etalat însă ținute dintre cele mai interesante, de la fustițe scurte, la pantaloni de piele și bocanci cu ținte. La Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, festivitatea de deschidere a anului școlar a fost un bun prilej de prezentare a frumosului palmares de premii adunate de elevii liceului la concursurile și olimpiadele desfășurate în timpul vacanței.Noul an școlar vine, însă, și cu numeroase schimbări și multe experimente. În premieră, în luna februarie 2018, elevii de clasa a XII-a vor susține probele orale de bacalaureat și, tot, în premieră, lucrările de la probele scrise vor fi corectate online, la școală sau la domiciliul profesorului. De asemenea, elevii de clasa a V-a vor avea programă și manuale noi. Dar s-au împotmolit la tipărire. Până când toate cărțile vor fi gata, ei vor lucra după un compendiu ce cuprinde toate materiile.Modificări importante sunt și la clasele primare, acolo unde Ministerul Educației a interzis materialele auxiliare la clasă.„Am stat de vorbă cu părinții. Sunt nemulțumiți că nu mai au auxiliare la clasă. Vom lucra strict numai pe ce avem până când vom primi o nouă hotărâre oficială. Consiliul de Administrație și Consiliul Profesoral au analizat și au discutat toată această situație a auxiliarelor și nu vom accepta auxiliare. Dacă ministerul le-a interzis, noi nu le vom folosi. Părinții trebuie să înțeleagă că această decizie a fost luată tocmai pentru că, în ultimii ani, au existat supărări că trebuie să cumpere auxiliare. Din păcate, nu este suficient manualul. Vom vedea cum vom lucra”, ne-a declarat și directorul Școlii nr. 39 „Nicolae Tonitza”, profesor Nicoleta Bercaru.La țară, însă, ultima problemă sunt auxiliarele. Sunt încă școli fără toalete, fără apă curentă, fără autorizații de funcționare sau, și mai grav, fără învățători și profesori. Potrivit inspectorului școlar general al ISJ Constanța, Petrică Miu, cel mai mare deficit de personal se înregistrează în rândul educatorilor și al învățătorilor.„În aceste condiții, există varianta de rezervă, ca un profesor de altă specializare să ocupe un astfel de post, dar acesta, chiar dacă are studii superioare, va fi plătit cu salariul minim pe economie, mai ales dacă este și debutant. În prezent, un dascăl primește cu 200 lei în plus, ca debutant. Dacă profesorul are vechime, gradații, poate ajunge la un venit de aproximativ 4.000 lei”, a declarat șeful ISJ, pentru „Cuget Liber”.Acesta susține însă că toate problemele vor fi rezolvate punctual, în primele zile de școală.Semestrul întâi are 18 săptămâni, de la 11 septembrie 2017 până la 2 februarie 2018. Prima vacanță va veni la sfârșitul lunii octombrie, însă numai pentru clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar. Astfel, între 28 octombrie și 5 noiembrie 2017, cei mici se vor odihni. Apoi, va veni vacanța de iarnă, între 23 decembrie 2017 și 14 ianuarie 2018. Iar, trei săptămâni mai târziu va fi din nou vacanță, de data aceasta intersemestrială, care se întinde între 3 și 11 februarie 2018.