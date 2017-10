„Experimente artistice“ ale elevilor medgidieni pe simezele Galeriilor Amfora

19 elevi din Medgidia vor vernisa astăzi, la ora 17, o expoziție organizată de Asociația Artiștilor Plastici „Amfora” Constanța, din cadrul Centrului Județean pentru Promovarea și Conservarea Artei Tradiționale, împreună cu Eco-Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia. Intitulat „Experimente artistice”, poate tocmai datorită faptului că expozanții sunt foarte tineri, evenimentul propune vizitatorilor spre delectare și reflecție lucrări de grafică, fotografie, pictură, dar și origami. Îndrumați de profesorii Natașa Peteu, Carmen Tanu, Monica Nedelcu și Neculcea Constantin, elevii care expun studiază la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia, dar și la Școala „Spiru Haret”, din același oraș. Pentru încurajarea demersului lor, facem cunoscute numele elevilor participanți, pe secțiuni: l grafică: Bactișa Ersim (a XI-a A), Ana Maria Cobuz (a XII-a E), Eliza Apostoaie (a XII-a E), Ioana Capbun (a IX-a C), Andreea Dieaconu (a IX-a A) l fotografie: Lavinia Ionescu (a XI-a A), Elvir Bolat (a XI-a C), Bianca Homoa (a XI-a C), Livia Neca și Aila Curt (a IX-a E), Octavia Burcea, Andreea Stoica, Andra Costea, Mihaela Solomon, toți colegi în clasa a XI-a C, Nesrin Acmola, Indira Salim, Roxana Alexandru, toți din clasa a XII-a C. Liceenilor de la „Nicolae Bălcescu” li se alătură Claudia Ciornei, clasa a II-a B, și Cristian Ciornei, clasa a VI-a B, ambii de la Școala „Spiru Haret”, cu lucrări de pictură și origami. De asemenea, menționăm că sâmbătă, 8 mai, la ora 11.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Medgidia, va avea loc vernisajul expoziției „Magia culorilor” a Asociației Artiștilor Plastici „Amfora” Constanța.