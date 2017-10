Există corupţie în şcolile constănţene? Răducu Popescu aşteaptă dovezi

Există corupție în școlile constănțene? Răducu Popescu așteaptă dovezi

Ieri, în cadrul unei întâlniri cu mass media constănțeană, prof. dr. Răducu Popescu, inspector general, a declarat că la registratura Inspectoratului Școlar Județean Constanța nu a fost depusă nicio plângere din partea părinților referitoare la strângerea de fonduri pentru școli.„Asta nu înseamnă că nu am fost informat de către prieteni, cunoscuți sau alte persoane ce se întâmplă în școlile constănțene, dar nu am nicio dovadă în acest sens. Una este să mi se spună că la o anumită școală învățătoarea a trecut demult limita bunului simț și a început să transmită diverse mesaje mai discrete sau mai directe asociației. La Școala «Jean Bart», directorul mi-a declarat că nici nu se strânge fondul școlii, iar școala funcționează, profesorii făcându-și treaba excelent”, a declarat prof. dr. Răducu Popescu.Varianta pe care o acceptă „generalul” este ca asociația de părinți legal constituită, cu cont, conform Legii educației, să întrebe directorul unității de învățământ cu ce poate sprijini școala. „Altă variantă nu există și nici ascunderea faptelor sub preș. O felicit pe doamna de la București care a făcut acele înregistrări și sunt convins că a ajuns la capătul răbdărilor și nu a mai putut tolera modul suburban, de neînțeles, și decăderea intelectuală la care a ajuns acea învățătoare. Există posibilitatea ca în perioada următoare să apară înregistrările realizate cu telefonul sau cu alte mijloace tehnice făcute de cadre didactice puse în situații nu tocmai confortabile de către părinți cu posibilități financiare și care consideră că pot cumpăra orice. Îi felicit pe acei profesori care n-au cedat acelor mici atenții dezinteresate din partea părinților și și-au făcut în continuare treaba. Generalizarea acestui subiect a creat o imagine distorsionată asupra sistemului de învățământ preuniversitar. Părinții cumpără un produs pe care unii profesori îl construiesc și îl pun la dispoziția părinților”, a mai adăugat același interlocutor.Inspectoratul Școlar Județean Constanța a desfășurat anul trecut un studiu ce a presupus completarea unui chestionar de către 38.761 de părinți constănțeni.În urma centralizării datelor a rezultat că părinții elevilor de învățământ primar și gimnazial își doresc mai multe programe after-school; implicarea unui număr mai mare de elevi în proiecte; mai multe activități în aer liber; să se acorde o mai mare atenție disciplinei în școală; se subliniază importanța purtării uniformei școlare; studierea unei limbi străine începând cu clasa pregătitoare; ore care să se bazeze pe stimularea creativității elevilor; mai puține teme în vacanță; schimburi de experiență cu școli din afara țării; investiții în modernizarea claselor și laboratoarelor cu fonduri europene; implicarea comitetelor de părinți ale claselor, într-o mai mare măsură, atât în activitățile școlare, cât și în cele extrașcolare; școala să dispună de mijloace IT la care să aibă acces permanent fiecare clasă.La finele anului trecut, s-au desfășurat o serie de inspecții la învățământul primar. Au fost vizitate la ore 96 de învățătoare, atât din mediul urban (63), cât și din rural (33) în scopul monitorizării și îndrumării activității didactice. „Am plecat de la sesizările părinților referitoare la implicarea cadrelor didactice sub nivelul așteptărilor. Nu mă interesează foarte mult aspectele pozitive, dar apreciez efortul și interesul. Vrem să identificăm acele aspecte negative care trebuie îmbu-nătățite”, a declarat prof. dr. Răducu Popescu.Pe lângă clase prea numeroase, s-a constatat absența abordării diferențiate pentru elevii cu ritm lent, cu tulburări de învățare și CES. În câteva situații, s-a constatat neverificarea constantă a temelor. Unele auxiliare didactice pe care le folosesc la clasă depășesc programa școlară. Nu este acordat întotdeauna feedback elevilor. Timpul didactic nu este folosit eficient. Nu toți elevii își fac temele pentru acasă (cu precădere în mediul rural). Insuficienta implicare a unor părinți în educația elevilor și în viața școlii (cu precădere în mediul rural). Unii elevi din mediul rural au dificultăți de citit.„Acele cadre didactice cu probleme vor fi urmărite în continuare prin inspecții de specialitate, astfel încât să li se îndrume activitatea în perioada următoare, iar dacă nu vor reuși găsim și alte mijloace”, a mai spus inspectorul general.