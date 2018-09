Examene naţionale 2019. Calendarul complet pentru evaluare şi bacalaureat

Examene naționale 2019. Calendarul complet pentru evaluare și bacalaureat

Cu o săptămână înainte de începerea anului școlar 2018 - 2019, Ministerul Educației Naționale a stabilit datele examenelor pe care le vor susține elevii de clasa a VIII-a și cei de clasa a XII-a în 2019. Au fost aprobate astfel calendarele de desfășurare a evaluării naționale și a bacalaureatului, pentru ca lucrurile să fie clare din timp și elevii să aibă timp să se pregătească.Primii care vor intra în emoțiile examenelor vor fi absolvenții de clasa a VIII-a. Astfel, prima probă scrisă, cea la limba și literatura română, va avea loc în data de 18 iunie 2019. Următoarea probă scrisă (matematică) se va desfășura în data de 20 iunie, iar ultima (limba și literatura maternă - pentru elevii care au studiat această disciplină) este programată în data de 21 iunie.Afișarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 25 iunie, până la ora 12.00, procedură urmată de înregistrarea contestațiilor, în intervalul orar 14.00 - 20.00. Examenul se va încheia sâmbătă, 29 iunie, cu afișarea rezultatelor finale.Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la evaluarea națională se face în perioada 3 - 7 iunie 2019. Conform ordinului de ministru privind structura anului școlar 2018 - 2019, cursurile pentru clasa a VIII-a se vor încheia vineri, 7 iunie 2019.Ulterior afișării rezultatelor, în perioada 3 - 7 iulie, absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, vor completa opțiunile din fișele de înscriere pentru admiterea la liceu. Vor parcurge aceeași procedură și absolvenții clasei a VIII-a care doresc să fie admiși în licee din alt județ. Verificarea de către părinți și candidați a fișelor, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator sunt prevăzute în intervalul 4 - 8 iulie.Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a este programată vineri, 12 iulie 2019. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.Probele orale, mutate în iunie 2019În ce privește examenul de bacalaureat, probele orale nu vor mai fi susținute în luna februarie 2019, așa cum s-a procedat în anul școlar anterior, ci la începutul lunii iunie, cu o lună înainte de cele scrise.Prima sesiune a examenului național de bacalaureat 2019 începe luni, 3 iunie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A). Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua în data de 4 iunie și va fi urmată de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (5 - 6 iunie).În zilele de 7, 10 și 11 iunie, este programată evaluarea competențelor digitale (proba D), iar în perioada 12-13 iunie, se va desfășura evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C). Candidații de altă confesiune decât cea ortodoxă, care sărbătoresc Rusaliile în data de 10 iunie, pot fi programați pentru susținerea probei D în zilele de 7 și 11 iunie.Prima probă scrisă, cea la limba si literatura română, va avea loc luni, 1 iulie. Proba la limba și literatura maternă este programată marți, 2 iulie, iar proba obligatorie a profilului, miercuri, 3 iulie. Ultima probă scrisă, cea la alegere a profilului și specializării, se va desfășura joi, 4 iulie.Afișarea primelor rezultate este programată pentru data de 8 iulie, până la ora 12.00, și e urmată de depunerea contestațiilor, între orele 12.00 și 16.00. Între 9 și 12 iulie, vor fi soluționate contestațiile, în timp ce afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 13 iulie.Înscrierile pentru susținerea examenului în prima sesiune se fac în săptămâna 27 - 31 mai 2019. Cursurile pentru clasele a XII-a și a XIII-a se încheie vineri, 31 mai.Cea de-a doua sesiune a bacalaureatului 2019 se va desfășura începând cu 21 august 2019, candidații putându-se înscrie între 15 și 19 iulie.