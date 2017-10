Examene de absolvire şi certificare în învăţământul profesional şi tehnic

Examene de absolvire și certificare în învățământul profesional și tehnic

14 Februarie 2008

În perioada vacanței intersemestriale, între 4 și 8 februarie 2008, au avut loc examene de absolvire pentru elevii care au finalizat cursurile serale ale școlii de maiștri, la patru specializări: maistru electromecanic, aparate de măsură și automatizări, maistru mecanic, maistru termoenergetician, maistru întreținere și reparații centrale nuclearo-electrice. Centrele de examen pentru probele scrise, practice și de susținere a proiectului au fost Grupul Școlar „C.A. Rosetti” și Colegiul Tehnic Energetic Constanța, care au găzduit elevi atât de la învățământul de stat, cât și elevi din învățământul particular. În aceeași perioadă, au susținut examene de certificare și absolvenții clasei a XI-a, an de completare, curs seral, la trei calificări de nivel 2. Probele (susținerea proiectelor) s-au derulat în centrele de examen Colegiul tehnic „Vasile Pârvan”, Colegiul tehnic „Tomis” și Grupul Școlar „G.E.Palade”, unde au participat atât elevi de la învățământul de stat, cât și elevi de la învățământul particular. Comisia Județeană de Evaluare și Certificare, inspectorii de specialitate de la disciplinele tehnice, au monitorizat derularea examenelor pe parcursul întregii perioade. Toți elevii au fost promovați (65 - școala de maiștri și 33 elevi la anul de completare).