Examen pentru admiterea în clasa a V-a la liceele bune ale Constanţei

Examen pentru admiterea în clasa a V-a la liceele bune ale Constanței

Nu mai este demult un moft sau o fiță dorința unora dintre părinți de a-și vedea copiii elevi de gimnaziu, dar pe băncile unui liceu constănțean de renume, convinși fiind și de palmaresul impresionant acumulat de-a lungul anilor de aceste instituțiiMotivele nu sunt prea numeroase, unul primordial fiind acela că școala constănțeană încă nu reușește să ofere ore de curs doar dimineața și mulți dintre aparținători se tem că, la serviciu fiind, le vor scăpa de sub control progeniturile și vor scădea din „turație” la învățătură.Pentru anul școlar 2015-2016, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” oferă trei clase de-a V-a, candidații urmând să susțină pe data de 13 iunie o testare la matematică, dar și un interviu la limbi străine. Și de această dată, conducerea celui mai important liceu constănțean va apela la sprijinul colegilor din alte județe pentru a elabora subiectele de concurs, din dorința de a spulbera orice îndoială.Și la Liceul Teoretic „Ovidius” testarea se va organiza pe 13 iunie, pentru cele trei clase de-a V-a elevii urmând să susțină o probă la matematică.Spre deosebire de anul trecut, când Liceul Teoretic „Traian” a organizat această admitere în aceeași zi cu instituțiile mai sus amintite, de data aceasta pentru cele două clase de-a V-a copiii vor susțină o probă orală la limba engleză și un examen scris la matematică pe data de 20 iunie.Tot două testări, de data aceasta scrise, vor susține și elevii constănțeni care vor învăța la Colegiul Pedagogic „Constantin Brătescu”, pe data de 13 iunie. Primul test scris va fi la limba română, în aceeași zi, după cum declara prof. Anamaria Ciobotaru, urmând a fi susținută și testarea la limba engleză, cele două clase de-a V-a studiind intensiv această limbă.Din anii anteriori, am constatat că majoritatea elevilor care se înscriu la aceste testări au deja în palmares participări la concursuri naționale, cu rezultate deosebite. Am văzut elevi de la Școala nr. 29 „Mihail Viteazu”, de la Școala nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, să nu mai spunem de cei de la Școala privată „Petre Ispirescu”, care nu are gimnaziu sau de la Școala Spectrum. Dorința părinților de a le ridica ștacheta este una de neînduplecat, cu toate că școlile menționate au la catedră profesori de renume, bine pregătiți. „Eh, și dacă o să-i fie mai greu la început, pe parcurs o să se obișnuiască cu ritmul de liceu”, spunea un părinte anul trecut în curtea Liceului „Ovidius”.Reversul medaliei este că foarte mulți dintre acești copii fac față cu greu exigenței profesorilor de liceu și nu puțini abandonează și se întorc la colegii din „generală”.