Supliciile unei noi Legi a educației

Examen de admitere în liceu, dar după clasa a IX-a

Pe lângă trecerea grupei pregătitoare și a clasei a IX-a în ciclul primar, respectiv gimnazial, în noua Lege a educației se intenționează introducerea admiterii la liceele performante. Nu știm dacă Daniel Funeriu chiar a ținut cont de numeroasele semnale pe care mass-media le-a tras cu privire la fraudarea tezelor unice, motiv pentru care ele nu constituie criteriu de selecție pentru admiterea în liceu. Cert este că părinții au ajuns să implore îngăduință, pentru găsirea unei soluții favorabile copiilor și care să nu-i mai zăpăcească cu teze unice, teste naționale etc. Încă de anul trecut, două asociații profesionale - Asociația Profesională pentru Educație și Cercetare EDU CER ȘI AECE - făceau public un „plan” pentru ieșirea din criza generată de modalitatea de admitere în liceu. Prof. Gheorghe Rădulescu și prof. Ștefan Vlaston, președinții celor două asociații, erau de părere că ministerul condus de Cristian Adomniței a adus într-un vădit impas intrarea în învățământul liceal. „La aceste teze unice s-a fraudat masiv, ceea ce le exclude dintre criteriile de admitere la liceu, deoarece schimbă fundamental ierarhia, barând accesul elevilor buni la liceele performante”. Admiterea în liceu, văzută din perspective diferite Prof. Camelia Ciurescu, di-rectorul Colegiului Național „Mihai Eminescu”, ne declara că ar fi necesar un examen, deoarece ar implica o testare a elevilor la diferite materii în funcție de profil și ar diminua dezechilibrele de valori provocate de notele mari ale elevilor care provin din mediul rural. „Punând în balanță, aș putea spune că punctele tari ale examenului de admitere ar fi obiectivitatea sporită, selecția riguroasă a elevilor, dezvoltarea spiritului de competiție și insuflarea sentimentului de mândrie că aparțin unui colectiv de elită. Pe de altă parte, însă, va conduce la polarizarea liceelor și nu ar mai exista colective omogene, dar ar spori și stresul elevilor care după testele din clasa a VIII-a sunt nevoiți să susțină o nouă formă de examen”, afirmă prof. Ciurescu. Prof. Anamaria Ciubotariu, directorul Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, este de părere că orice selecție este binevenită față de repartizarea computerizată. „Și acest lucru l-am putut observa noi la trierea pentru clasele bilingve”. Cu directorul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, prof. Vasile Nicoară, am mai purtat în nenumărate rânduri discuții pe tema admiterii, concluzia fiind că acest examen ar fi binevenit. Dar a mai ținut să-și exprime regretul că învățământul românesc încă nu este orientat spre meserie. „Societățile nu au interes să susțină clase economice cu specializări concrete, pentru că nu avem o cultură a muncii și încă bâjbâim de la un model la altul”. Ca dovadă a eficienței unui examen de admitere, prof. Nicoleta Heroiu, director la Colegiul Național de Artă „Regina Maria”, ne-a declarat că s-au întâmplat și cazuri în care copii proveniți din gimnaziul acestei instituții n-au reușit să meargă mai departe la acest liceu. „Nu este lege că dacă ai terminat gimnaziul la noi intri automat și la liceu, fără să te pregătești serios. În timp, trierea dă rezultate, după cum am putut observa la noi, spre exemplu, la arhitectură. La sfârșit de an, îi vedem pe cei care fac față și pe cei cu mai puțină vocație”. Calendarul pentru acest an Și anul acesta, admiterea în liceu se va face tot computerizat, pe baza următorilor algoritmi: 50% - media claselor V-VIII, 25% - testarea de tip internațional, 25% - teza cu subiect unic dată în 2008-2009. Primul examen va fi cel de limba română, programat pe 4 mai, limba maternă, pe 6 mai, iar matematica, pe 12 mai. Legea educației va trece mai întâi prin Guvern Proiectul Legii Educației va fi prezentat într-o ședință de Guvern după ce va fi finalizat, urmând să fie supus dezbaterii publice pentru 30 de zile doar dacă Executivul agreează forma propusă, potrivit reprezentanților Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. „În condițiile în care Executivul agreează forma propusă, proiectul va fi supus dezbaterii publice timp de 30 de zile, conform legii, urmând să fie organizate consultări cu partenerii sociali, asociațiile studențești și ale elevilor, asociațiile de părinți, cadre didactice, rectori”, spun reprezentanții Ministerului Educației. Forma finală a Legii, care va rezulta în urma dezbaterii publice, va reveni în Guvern pentru aprobare, ultimul pas fiind înaintarea pachetului legislativ Parlamentului.