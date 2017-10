Evenimente şcolare cu scop umanitar

Evenimente școlare cu scop umanitar

Vineri, 7 iunie, va avea loc un eveniment cultural organizat de Liceul Teoretic Educational Center - Cambridge School of Constanta sub genericul INTERNATIONAL FAIR DAY.Îmbrăcați în ținute originale, elevii, părinții și profesorii vor prezenta cu ajutorul muzicii, dansului și mâncărurilor tradiționale țări și /sau regiuni ce se regăsesc în populația școlară a Cambridge School of Constanta.Gândit ca o sărbătoare a multiculturalității ce definește această școală, evenimentul va susține proiectul umanitar de strângere de fonduri cu titlul „Together we can change the World” prin care se va achiziționa o centrală termică pentru Centrul terapeutic de recuperare pentru copiii cu dizabilități din comuna Corbu și mobilier și material educaționale pentru Centrul de zi pentru diagnosticarea și tratarea bolilor onco-hematologice și reumatologice din cadrul Spitalului clinic Județean de Urgență Constanța.