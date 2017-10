Evenimente religioase dedicate Zilelor Constanței

Sfântul Împărat Constantin cel Mare, de numele căruia se leagă și actuala denumire a cetății Tomis, este cinstit de locuitorii Constanței ca fiind ocrotitorul orașului. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe marele împărat, împreună cu mama sa Elena, în fiecare an pe 21 mai. De numele lui Constantin cel Mare se leagă și decretul de libertate acordat creștinismului din anul 313 la Milano.În pragul acestei mari sărbători creștine, Arhiepiscopia Tomisului organizează în ajun, marți, 20 mai, tradiționala procesiune religioasă cu moaștele celor doi sfinți împărați. Evenimentul va începe la ora 16.45 de la biserica „Sfânta Maria” (zona Far) și se va desfășura pe următorul traseu: B-dul 1 Mai – B-dul 1 Decembrie 1918 – Str. I. Ghe. Duca - Str. Țepeș Vodă – Str. Ștefan Mihăileanu – biserica „Sf. Împărați” (Str. Mihăileanu, nr.104).Miercuri, 21 mai, de sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, IPS Teodosie va oficia, începând cu ora 9.00, Sfânta Liturghie la biserica închinată celor doi sfinți împărați, de pe strada Mihăileanu.Parohia „Sfinții Împărați” a fost înființată în anul 1919 de către preotul Alexandru Moroianu. Inițiativa construirii unei biserici în cartierul constănțean, zis atunci Călărași, a aparținut primarului Virgil Andronescu. Biserica a fost sfințită de Patriarhul României, Miron Cristea (1919-1936), împreună cu Episcopul Constanței, Gherontie Nicolau, și PS Galaction Cordun. Locașul de cult are un stil arhitectural aparte, în corpul bisericii fiind integrat un turn-clopotniță lateral, înalt de 30 metri.Catapeteasma este sculptată în marmură, bogat ornamentat cu motive decorative vegetale. Pictura bisericii a fost realizată în tehnica fresco și este, așa cum aprecia George Oprescu, „podoabă a orașului și una dintre și una dintre frumoasele noastre clădiri religioase din ultimul timp”. Ultimul eveniment religios dedicat acestei sărbători este Festivalul coral, ce se va desfășura tot miercuri, 21 mai, de la ora 17.30, la Casa de Cultură.Pe scenă vor urca: Grupul bizantin „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” al parohiei „Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța, Corala „Teodoxa” a Arhiepiscopiei Tomisului, Corul „Mihail Vulpescu” al protopopiatului Călărași și Corala „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului.Vor fi interpretate piese religioase și folclorice. Festivalul coral, aflat la cea de-a XIII-a ediție, este o tradiție în rândul publicului constănțean.Intrarea este liberă.În Arhiepiscopia Tomisului își sărbătoresc hramul Sfinții Împărați următoarele biserici: parohia „Sfinții Împărați I” Constanța, parohia Corbu de Jos, parohia Oituz, parohia „Sfinții Împărați II” Constanța, parohia „Sfinții Împărați III” Constanța, parohia Agigea II, parohia Cetatea, filiala Pădureni, parohia Esechioi, parohia Independența, parohia Lipnița, parohia Șipote, parohia Albești, parohia Bărăganul, parohia Ciobănița, parohia Credința, parohia Negru Vodă 2, parohia Basarabi II, parohia Cernavodă, parohia Conacu, parohia Medgidia VI, parohia Mircea Vodă, parohia Valea Dacilor, parohia Dorobanțu, parohia Dulgheru, parohia Hârșova I, parohia Târgușor, mănăstirea „Sfânta Elena de la Mare” și mănăstirea Adâncata.