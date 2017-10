Evenimente la American Corner

Ştire online publicată Marţi, 10 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

lAstăzi, ora 14.30, centrul American Corner Constanța, din Campusul Universității „Ovidius”, le propune celor interesați de istoria Statelor Unite ale Americii o activitate cu tema „James Madison - Father of the Bill of Rights”. Prezentarea va fi urmată de vizionarea filmului „The Balance of Power”. lPe 24 noiembrie, la 14.30, discuțiile pe teme istorice continuă cu acțiunea pe tema „Franklin D. Roosevelt - The Providential President of the Depression”. Va urma, apoi, vizionarea filmului „Family Ties”. Moderatorul celor două evenimente, lector dr. Raluca Rogoveanu, din cadrul Facultății de Litere, Universitatea „Ovidius”, va oferi participanților mai multe informații despre foștii președinți americani. La sfârșitul fiecărei activități, coordonatorul centrului American Corner va oferi tuturor celor prezenți date biografice și o serie de citate celebre pe marginea temei propuse, dar și materiale informative despre viața și cultura americană.