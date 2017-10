Evenimente dedicate aniversării băilor Mamaia

13 august 1906 este data inaugurării celebrelor băi de la Mamaia, din inițiativa primarului de atunci, Ion Bănescu, intrat, astfel, în istorie. Mamaia a devenit, timp de un secol și un deceniu, un loc al eternei reîntoarceri, o amintire și, în același timp, un deziderat perpetuu al unui viitor programat.În prezent, acest spațiu este dimensionat cultural de evenimentele care au loc sub egida Festivalului Verii 2016 - Carusel COOLtural, care au debutat pe 15 iulie și se încheie pe 4 septembrie, în plin centrul Mamaiei, în Piațeta de la Cazino.Pentru săptămâna aceasta, evenimentele Carusel COOLtural se vor desfășura în numele celebrării Mamaiei și vor începe chiar de astăzi, când Compania de teatru „Suflețel“ propune un minunat spectacol interactiv pentru copiii de toate vârstele, intitulat „O lume de poveste”.Mâine, începând cu ora 19, are loc inaugurarea Cortului Turistic al Caruselului COOLtural „Descoperă atracțiile Constanței“, cu un vernisaj al unei expoziții de excepție, marca Gabriel Lungu, sub egida Asociației „Farul Ospitalier“.Și pentru că turismul și cultura își împletesc semnificațiile într-un mod armonios, organizatorii au pregătit, pentru constănțeni și turiști, și o hartă (realizată de i-tour.ro) cu trei trasee turistic-cultu-rale: „Cele 7 atracții ale Constanței”, pe Ruta Istorică, pe Ruta Experiențelor și pe Ruta Distracției.Seara de joi se va încheia cu o invitație foarte specială la… film, în prezența lui Horațiu Mălăele! Cele două pelicule propuse spre vizionare sunt „Funeralii fericite“, în regia lui Horațiu Mălăele, și „Minte-mă frumos 2“, în regia lui Iura Luncașu.