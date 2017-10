Eveniment internaţional la "Facultatea de construcţii"

Eveniment internațional la "Facultatea de construcții"

Mâine, de la ora 17, Facultatea de Construcții, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, la sediul său, organizează The 2nd International Workshop for students „First steps in Civil Engineering Research”.Studenți ai facultății, împreună cu participanți din Franța și Ucraina vor prezenta activitatea lor recentă în domeniul cercetare - proiectare în construcții.