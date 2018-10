Eveniment important la Universitatea „Ovidius”

Universitatea „Ovidius” din Constanța organizează loc în perioada 4-6 octombrie, conferința bienală de studii americane „Ideology, Identity, and the US: Crossroads, Freeways, Collisions”, ocazie cu care Rodica Mihăilă, profesor al Universității din București și director executiv al Comisiei Fulbright, va fi distinsă cu titlul de Doctor Honoris Causa.

Comunitatea academică constănțeană este invitată la deschiderea conferinței, din data de 4 octombrie, ora 9.30, Sala Senatului, Campus Corp A (Aleea Universității nr. 1) și la desfășurarea lucrărilor ei în această perioadă.

Prelegerile din plenul conferinței sunt susținute de profesori universitari de prestigiu în domeniul culturii americane: Ann Marie Plane (Universitatea Santa Barbara, California), Ștefan Avădanei (Universitatea Al. I. Cuza Iași) și Philip M. Hosay (Universitatea New York).