Eveniment important la Universitatea „Ovidius”

Cătălin Pavel este doctor în arheologie și are o experiență vastă pe șantiere din țară și străinătate (Maroc, Franța, Germania, Israel, Anglia și în special Turcia -Milet, Gordion și, în perioada 2005-2010, la Troia). De asemenea, el este autor al unor volume academice precum „Describing and Interpreting the Past”, Editura Universității din București, 2010 și Dicționar de Mitologie Greco-Romană (co-autor), Editura Corint, 2011, având și o importantă experiență universitară și de cercetare.