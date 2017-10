Eveniment important la Muzeul de Artă Constanţa

Eveniment important la Muzeul de Artă Constanța

În cadrul Centrului pentru Educație Interculturală, organizat astăzi, ora 12, la Muzeul de Artă, are loc cel de-al doilea atelier de educație interculturală din cadrul proiectului „Centrul pentru Educație Interculturală Constanța (C.P.E.I.C.)”.La atelier participă 20 de elevi de la Colegiul de Arte „Regina Maria” din Constanța și cinci studenți de la Facultatea de Arte din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, selectați ca și grup țintă al proiectului, între care se regăsesc și reprezentanți ai minorităților etnice reprezentative din zona Dobrogei. Dezbaterile din cadrul atelierului vor viza tematica Aspecte fundamentale ale comunicării interetnice și interculturale. Atelierul va fi moderat de lector. dr. Cristina Gelan, expert intercultural în cadrul proiectului „Centrul pentru Educație Interculturală Constanța (C.P.E.I.C.)”, iar la susținerea acestuia vor participa indirect, prin skype, Olariu Demostene și Amal Jamal, experții interculturali angajați în proiect din partea International Organization for Democracy and Human Rights – IODHR din Oslo, Norvegia.Proiectul „Centrul pentru Educație Interculturală Constanța (C.P.E.I.C.)” este implementat de Muzeul de Artă Constanța, în parteneriat cu Centrul Naval Național pentru Studii și Inițiativă în Educație, Sport și Tradiții din Constanța și International Organization for Democracy and Human Rights – IODHR din Oslo, Norvegia și este finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României, în cadrul Programului PA17/RO13 “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”.