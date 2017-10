Eveniment important la Constanţa. Personalităţi universitare din ţară şi străinătate, la ESTIDIA

Eveniment important la Constanța. Personalități universitare din țară și străinătate, la ESTIDIA

Ştire online publicată Joi, 24 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

În zilele de 25-26 septembrie, Universitatea „Ovidius” din Constanța va găzdui cea de-a treia conferință ESTIDIA, organizată de Departamentul de limbi moderne pentru facultăți nefilologice și specializarea Jurnalism (Științele Comunicării) din cadrul Facultății de Litere, în colaborare cu Asociația Europeană pentru Dialog Transcultural și Interdisciplinar (European Association for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue), Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării - Universitatea din București, Zayed University, UAE, ISA (International Sociological Association), AISLF (Association Internationale des Sociologues de Langue Française).Conferința din acest an este consacrată Dialogului ca paradigmă a interacțiunii transculturale și interdisciplinare, în contextul multiplicității vocilor și perspectivelor la nivel global, fiind structurată pe două secțiuni și patru workshop-uri care abordează teme precum Dialogul în sfera publică, Dialogul sistemelor și imaginilor, Dialogul Multidimensional - Societatea de rețele, sfera publică internconectată și metamedia ș.a.Și-au confirmat participarea personalități ale vieții științifice și academice, cadre didactice, cercetători și doctoranzi atât din universitățile din România (Universitatea din București, SNSPA, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din Oradea), cât și din străinătate - universitățile din Leeds și Warwick, Universitatea din Gὂttingen, Université de Valencienne, Direction Générale de l’Assistance Publique des Hôpitaux- Paris, universitățile din Roma, Napoli, Padua, Calabria, MEF University - Istanbul, The Academic Arab College for Education în Israel, Universitatea din Carthagina (Tunisia), Universitatea din Sofia, Universitatea Lingvistică Internațională din Kiev. Detalii despre program: http://www.estidia.eu/