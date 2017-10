Eveniment important la Colegiul de Arte

Astăzi, la Colegiul de Arte va avea loc Concursul județean de interpretare instrumentală ”Cantabile”, aflat la cea de a IX-a ediție. Concursul ce se desfășoară anual, fiind organizat de Inspectoratul Școlar Județean Constanța în colaborare cu Colegiul Național de Arte “Regina Maria” pe doua sectiuni: pian și suflători/percuție.Ediția din acest an are înscriși în competiție 75 de elevi ce studiază instrumentul la C.N.A. ”Regina Maria “ pe diferite nivele de școlarizare: primar, gimnazial, liceal pentru secțiunea muzică cultă: pian, instrumente de suflat/percuție și se dorește a fi un cadru de manifestare culturală pentru elevii din segmentul învățământ vocațional, dar și un prilej de încununare a efortului depus în acest an școlar, deopotrivă de elevi și de profesorii îndrumători.Festivitatea de premiere va avea loc la ora 15.30, în sala “Sergiu Celibidache” a Colegiului Național de Arte ”Regina Maria” unde vor evolua câte 3 finaliști de la fiecare secțiune pentru Trofeul Festivalului Cantabile - editia 2015.