Eveniment important azi, la Colegiul "Eminescu" din Constanţa

Eveniment important azi, la Colegiul "Eminescu" din Constanța

Astăzi, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Constanța se vor afla în vizită ambasadorii Comisiei Europene, pentru o zi, elevii participând la evenimentul „Back to School".Programul „Back to School” este o inițiativă pan-europeană prin care oficialii instituțiilor europene vizitează unități de învățământ din țara lor, pentru a discuta despre Uniunea Europeană și despre propria experiență de lucru în instituțiile europene. Reprezentanta Comisiei Europene în România a încheiat un parteneriat strategic cu Ministerul Educației care sprijină programul "Back to School", facilitând întâlnirile ambasadorilor cu elevii și punând la dispoziție materiale și publicații.Evenimentul va oferi elevilor de liceu șansa de a cunoaște mai îndeaproape proiectul european și pe cei care lucrează la el.„Ambasadorul" din partea Comisiei Europene va fi Cristian Marius Neagu, absolvent al Colegiului Național “Mihai Eminescu”, Constanța.