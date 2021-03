Eveniment dedicat reprezentării femeilor de culoare în cinema și televiziune

Pentru a marca luna dedicată istoriei femeilor în SUA, recent, la Facultatea de Litere a Universității Ovidius din Constanța, a avut loc un nou eveniment din Seria Prelegerilor Bursierilor Fulbright (Fulbright Guest Lecture Series), organizat la inițiativa colectivului de profesori care predau în cadrul programului de studii universitare de licență Studii americane.

În cadrul întâlnirii care s-a desfășurat online, prof. Teneisha Ellis, bursier Fulbright afiliat programului, a susținut o prezentare intitulată „Drumul către libertate: femei de culoare în cinema și televiziune” (“On the Way to Freedom: African American Women in Film and Television”), la finalul căreia a răspuns întrebărilor adresate de către cei peste șaizeci și cinci de participanți - studenți, masteranzi și elevi de liceu.

Cu o bogată experiență academică și profesională, acumulată în cei peste zece ani de carieră în domeniul studenților străini din mai multe universități americane, prof. Teneisha Ellis este în prezent doctorand în Psihologie la Universitatea Abertay din Dundee, Scoția.