Eveniment de excepție la Universitatea Maritimă Constanța! A 5-a ediție a Conferinței Internaționale „Black Sea Maritime Cyber Security 2021”

Anul acesta, conferința va încorpora 6 sesiuni distincte: Cybercrime Pandemics, European Cyer Security Education, (R)evolutionary Trends in Cyber Security, Strategic Foresight in Cyber Intelligence and Geopolitics, Energy Cyber Security Pandemic Threats și Geostrategy Cyberscaling. Vor participa personalități de marcă din domeniul juridic, maritim, administrativ și comercial, uniți în efortul prevenirii și luptei împotriva infracționalității cibernetice:









Cornel Panait, Președinte al Senatului Universității Maritime Constanța



Bogdan Despescu, Chestor General de Poliție, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne



Gabriel Raicu, Pro-Rector, Universitatea Maritimă Constanța



Mihai Daraban, Președintele Camerei de Comerț a României



Gigi Valentin Stefan, Procuror Șef, Curtea de Apel Constanța



Gheorghe Viorel Teodor, Președintele Tribunalului Constanța



Grigore Iacobici Gill Julien, Prim Procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța



Robert Fleckhammer, Procuror Șef – Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism



Dragoş Chilea, Președinte al Baroului Penal Internațional



Cosmin Dumitrache, Președintele Autorității Navale Române



Cicu Laurentiu, Comandantul Gărzii Române de Coastă



Cătălin Filişan, avocat, Decan al Baroului Constanța











„Universitatea Maritimă Constanța va continua să ofere o platformă de interconectare, un hub, între specialiști mondiali de top în domeniu. Încercăm să schimbăm opinii, să facem studii de caz despre ceea ce înseamnă securitatea cibernetică, inclusiv în domeniul maritim. UMC își dorește să îndeplinească misiunea sa de bază: să poată genera niște fluxuri de dezvoltare și în acest domeniu, pentru cei care studiază fenomenul și contribuie la securitatea globală, inclusiv cibernetică”, a declarat în deschidere prof. univ. dr. Cornel Panait, președintele Senatului UMC.





Universitatea Maritimă Constanța reușește și în acest an o extraordinară concentrare de „forțe” din domenii conexe, greu de mobilizat în același timp și loc geografic. Sesiunile vor fi moderate anul acesta de Prof. Univ Dr. Vasile Drăghici, Prof. PhD Jaume Antich Soler (Spania), Prof. PhD Spiros Vlachopoulos (Grecia), Horatius Garban, John McCarthy (Oxford Systems), Ionel Purica (Politehnica București) ș.a.











„Infracțiunile cibernetice ocupă deja o pondere de 50% din infracțiunile sesizate Parchetelor și altor organisme de investigare - fraude bancare, accesare ilegală a sistemelor informatice, furturi de date etc. România este însă furnizor de securitate cibernetică, inclusiv pentru alte state! București va găzdui Centrul de Cercetare a Infracțiunilor Cibernetice. Asta spune multe despre potențialul specialiștilor noștri și a celor din întreaga lume, care vor lucra în capitala României”, a concluzionat în prima zi Gill Julien Grigore Iacobici, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.





Conferința se va încheia cu o primă acțiune concretă - o întâlnire de lucru între specialiști, cu Garda de Coastă, în cadrul protocolului încheiat special cu Universitatea Maritimă Constanța.











***









Universitatea Maritimă din Constanța oferă pregătire în domeniul transportului maritim și în domenii conexe – inginerie economică, tehnologii și sisteme de telecomunicații, ingineria și protecția mediului în industrie, energetică.







Pe plan internațional, UMC a asumat un rol activ în asociațiile de profil, dezvoltând relații de cooperare și consultanță cu entitățile relevante din domeniul maritim.











Manifestarea internațională este deja una de prestigiu, cu participare de înaltă ținută, din ce în ce mai prestigioasă, de la o ediție la alta. Încă de la prima întâlnire, din 2017, au participat - spre exemplu - reprezentanți ai INTERPOL, Lloyds Register, American Bureau Of Shipping - CYBERSAFETY, University of Plymouth, Parlamentul European, ENISA, BIMCO, Cyber Security Council European CIO Association și mulți alții.