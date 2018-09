Evaluări naţionale 2019. Când vor da examene elevii claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

Evaluări naționale 2019. Când vor da examene elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

Învățământul românesc este într-o continuă schimbare. În timp ce elevii cară la școală caiete și cărți inutile, învață de pe manuale greșite, încă mai așteaptă cornul și laptele, șefii din Ministerul Educației pregătesc tot felul de „surprize”. Deocamdată, a fost aprobat calendarul de administrare a evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a.Conform metodologiei, probele din anul școlar 2018 - 2019 se vor desfășura în intervalul 7 - 23 mai 2019.Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) va avea loc în perioada 7 - 10 mai. Probele scrise la limba română și limba maternă sunt programate în 7 mai, fiind urmate a doua zi (8 mai) de testele de citire la cele două discipline. Proba de matematică este prevăzută pentru data de 9 mai, în timp ce proba de limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura în data de 10 mai.Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are următorul calendar: limba română (14 mai), matematică (15 mai) și limba maternă (16 mai).Elevii claselor a VI-a vor susține evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 22 mai (limbă și comunicare) și 23 mai (matematică și științele naturii).„Rezultatele EN II și EN VI au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și preorientarea școlară, iar rezultatele EN IV sunt utilizate și pentru diagnoza de sistem, la nivelul acestui tip de învățământ (ciclul primar). Precizăm că rezultatele evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se comunică doar părinților acestora”, precizează ministrul Valentin Popa.Panică printre elevii de clasa a VI-aRecent, însă, acesta a semănat panică în rândul elevilor de clasa a VI-a și al părinților lor, când a anunțat că evaluarea națională de la finele clasei a VIII-a se va da la mai multe materii. Practic, ministrul a spus că elevii care au intrat anul acesta în clasa a VI-a vor susține examenul, pe lângă limba română și matematică, la o limbă străină, la informatică, la competențe civice și sociale, dar și la științe.Deocamdată, metodologia nu a fost modificată și nici nu a fost făcut un anunț oficial cu privire la aceste schimbări, însă părinții sunt speriați de volumul de informații pe care elevii ar trebui să le învețe într-un timp scurt și de stresul care ar putea însemna asupra lor o evaluare națională la cinci, șase materii. Rămâne de văzut dacă pe ministrul Popa l-a luat gura pe dinainte sau într-adevăr se „coace” așa ceva în birourile mai marilor din Educație.