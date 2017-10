Evaluarea Naţională / Au apărut primele perle din lucrările la limba română

Evaluarea Națională / Au apărut primele perle din lucrările la limba română

Profesorii care au corectat, luni, lucrările elevilor de clasa a VIII-a la proba de limba română în cadrul Evaluării Naționale 2014 au găsit nenumărate răspunsuri greșite și exprimări hazlii, care se pot încadra cu succes la categoria „perle”, potrivit adevărul.ro.Identificarea mesajului poeziei „Rânduri pentru Anul Nou", scrisă de Ion Minulescu, nu a fost o misiune prea simplă pentru unii dintre candidați. Astfel, unul dintre ei a consemnat în lucrare: „Poemul are un mesaj frumos, nu am ce să spun, jos pălăria, dar nu prea știu ce vrea el să zică, comunică cu un element al naturii, cred”.Un alt elev a scris că „poezia este prea tristă și are sentimente de tristețe, iar tristețea este dureroasă, e deprimant să fii așa, dar e ok că poți comunica cu acest An nou care vine odată pe an și e prea tare că-ți aduce mâncare și distracție, dar el a uitat să precizeze asta”.„Titlul este șocant și șukar. Ion Minulescu este un al doilea Eminescu”, a menționat un alt elev în teză. Un altul a ajuns la concluzia că „poetul își exprimă indirect sentimentele, prin intermediul Anului Nou” și „Minulescu este un bolnav, suferea și comunica cu obiectele”.Și cerințele la gramatică au pus la încercare imaginația absolvenților de clasa a VIII-a: „Predicativa este: «profa este prea tare, și are ochelari sexy», «psihologice- verb», «Anul Nou este un verb compus»”.„Perlele” nu au lipsit nici de la ultimul subiect, prin care se solicita candidaților să realizeze o narațiune, în cadrul căreia să prezinte o întâmplare în timpul participării la o întâlnire, organizată de școală cu un scriitor contemporan: „M-am întâlnit încă de pe hol cu Creangă și i-am zis «tu esti Mare șef, să știi că mi-au plăcut amintirile tale, poți să mi le zici înco dată, hai te rog»”.„Mihai Eminescu se întâlnise cu iubita lui și ne spunea că aseară a scris o poveste de iubire despre ei, prea tare și poetul este din ce văd cum l-a descris Creangă în trecut”.Un alt elev a consemnat în lucrarea de examen că „principalul mod de expunere este narațiunea, care se îmbină cu descrierea”. Un altul, în schimb, s-a resemnat: „Contemporan, ce mă-sa o mai fi și asta?”Au fost și elevi care au transmis mesaje profesorilor corectori, în speranța că măcar așa îi vor determina să le acorde o notă mai bună. „Sper sa fii bun corectorule și să-mi apreciezi măcar efortul că am ajuns până la școală”, este mesajul cu care unul dintre elevi și-a încheiat lucrarea.