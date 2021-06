Evaluarea Națională 2021. Secretar de stat Sorin Ion: „Am zis să scăpăm de paranoia semnelor particulare”

Unele răspunsuri vor fi de tip grilă, altele de tip corect-incorect, iar pentru exercițiile cele mai elaborate, de tip argumentativ, există o limită de cuvinte pe care elevii trebuie să o respecte.





Cât despre dificultatea subiectelor din acest an marcat de un învățământ în salturi, când fizic, când online, dar și de eliminarea unei părți din materie, același secretar de stat a afirmat: „Nu trebuie să se bucure copilul că a primit subiecte ușoare, pentru că dacă el primește subiecte ușoare nivelul va fi mai ridicat sau mai coborât și atunci valoarea absolută a notei nu mai are relevanță. Dacă iei un 9 pe subiecte ușoare sau un 7 pe subiecte grele, ceea ce contează este poziția în ierarhie. Dacă cu nota 7 te afli pe poziția 1.000, iar cu nota 9 te afli pe poziția 2.000, atunci nota 7 e mai valoroasă decât 9”.



Cei mai mulți candidați, la Școala nr. 24 „Ion Jalea”





În cele 120 de centre din județul Constanța (65 mediul urban, 55 mediul rural), sunt așteptați să sosească, începând cu ora 8,30, cei 4.864 de absolvenți constănțeni ai clasei a VIII-a, care au fost înscriși pentru a susține cele două probe scrise ale Evaluării Naționale 2021.





Cei mai mulți elevi sunt așteptați să sosească la Școala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea” (144 candidați), la Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” (114), la Școala Gimnazială nr. 37 (111).





Comisia Județeană de organizare a examenului de Evaluare Națională din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța a aprobat 73 de solicitări privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor, conform normelor metodologice și a procedurilor în vigoare care vizează asigurarea de săli separate pentru elevii care prezintă tulburări de învățare, prelungirea timpului destinat redactării lucrărilor scrise, prezența unui profesor de sprijin pentru elevii cu tulburări din spectrul autist.





Despre proba scrisă de astăzi, la Limba și literatura română, elevii trebuie să știe că:



• un răspuns completat în căsuța de răspuns poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuță și scrierea în dreapta căsuței a literei asociate răspunsului considerat corect;



• un răspuns care constă în marcarea cu X a unei opțiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului X și marcarea cu X a răspunsului considerat corect;



• sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră;



• în cazul itemilor care vizează sintaxa frazei, nu se consideră semn particular delimitarea propozițiilor în frază.





„Examenul se dă puțin diferit la clasa a VIII-a față de anii precedenți. Dacă până anul ăsta primeau subiectele pe flayere, le redactau și le rezolvau, acum subiectele vin pe acea broșură și redactează subiectele pe acea broșură și ar urma să scadă presiunea pe formă, ca să ne concentrăm pe fond. Copiii nu mai trebuie să fie stresați că au făcut o subliniere pe foaie și li se anulează lucrarea. Am decis să le permitem să facă construcții auxiliare pe figurile geometrice desenate dinainte. Îi lăsăm să sublinieze la limba română pentru că astea sunt instincte care nu se pot evita în timpul examenului. Am zis să scăpăm de paranoia semnelor particulare, pentru că din moment ce permiți un lucru, acel lucru nu mai e particular, ci e general. Plus că am mărit puțin și timpul. Până acum primeau subiectele și aveau două ore, din momentul în care le primeau începeau să scrie în foaia de examen. Acum vor primi subiectele și vor avea întâi de completat toate rubricile și vor avea 15 minute în plus”, preciza, pentru Radio Europa Liberă, prof. Sorin Ion secretar de stat în Ministerul Educației.