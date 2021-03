Evaluare Naţională 2021. Simulare cu mai puţină materie, dar cu masca pe faţă

Simularea se desfăşoară conform prevederilor legislative în vigoare, iar, la intrarea în unitatea de învăţământ, atât cadrelor didactice, cât şi elevilor le va fi măsurată temperatura. Aceştia vor trebui să-şi dezinfecteze mâinile şi să poarte mască de protecţie pe toată perioada probelor. „În sălile de clasă, activităţile se vor desfăşura prin stabilirea locurilor în ordine alfabetică, pe clase, fără a amesteca colectivele de elevi”, a precizat reprezentantul IȘJ.





Probele încep la ora 9.00, iar accesul elevilor în săli este permis până la ora 8.30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Atenţie, toate sălile de simulare au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.



Fără telefoane şi fără caiete!





Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru proba scrisă la matematică candidații pot apela la instrumente de desen. Mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de simulare.



Este interzisă introducerea în sălile de simulare a unor obiecte, precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).





Rezultatele obținute de elevi la simulările naționale sunt comunicate acestora și analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.





„Această etapă reprezintă pentru elevii claselor a VIII-a o simulare a primului examen din viața școlară. Drept urmare, probele la care vor participa constituie o verificare a nivelului de pregătire dobândit până în prezent, precum și o familiarizare cu rigurozitatea unui examen național. Le doresc participanților mult succes în obținerea unor rezultate bune și foarte bune, rezultate care să le confirme așteptările de până acum”, a declarat inspectorul şcolar general, prof. Sorin Mihai.





5.135 de elevi constănţeni vor susţine luni şi marţi, 29 şi 30 martie, probele de simulare ale Evaluării Naţionale, la limba şi literatura română şi la matematică. Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a organizat 125 de centre de simulare. „Din cauza situaţiei epidemiologice, în două unităţi de învăţământ nu se susţine această etapă. Este vorba despre Şcoala Gimnazială nr. 30 «Gheorghe Ţiţeica» din Constanţa şi Şcoala Gimnazială «Nicolae Maraloi» din Saraiu. Pentru cei 118 elevi aflaţi, în această situaţie, simularea va fi organizată în luna aprilie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al IȘJ Constanţa, prof. Marinela Mrejeru.