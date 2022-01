Evaluare la final de semestru, la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale

Elevii Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale susțin examenele pentru evaluarea cunoștințelor acumulate în primul semestru al anului de învățământ aflat în desfășurare, în perioada 28 ianuarie – 4 februarie, după cum informează Cristina Sîmbeteanu, purtător de cuvânt al instituției. Ei s-au pregătit temeinic pentru fiecare dintre disciplinele la care vor fi testați în scris și oral, mai ales că de rezultatele obținute în urma acestor examene depinde inclusiv repartiția pe funcție, în unitățile Forțelor Navale Române.Cei care au spart gheața, vineri, 28 ianuarie, au fost elevii de anul al II-lea, de la specialitățile Artilerie navală și antiaeriană, Radiolocație navală, Comunicații navale și observare semnalizare și Motoare și mașini navale.Având deja experiență cu evalurările de specialitate, elevii militari s-au prezentat la examen încrezători, fără prea mari emoții.Maistrul militar clasa I Vasile Radu a făcut parte din comisia de evaluare orală și practică la disciplina „Instalații artileristice de calibru mic” și afirmă că „elevii s-au descurcat onorabil în rezolvarea subiectelor. Au demonstrat că și-au însușit cunoștințele esențiale care le vor fi de folos în viitoarea lor profesie, iar mai departe depinde de fiecare dintre ei cum va evolua. Adevăratele aptitudini se dobândesc prin activități practice, iar în ceea ce îi privește pe elevii militari pe care i-am examinat astăzi, nu pot spune că am remarcat probleme”.Elevii militari și-au dat interesul și în ceea ce privește examenul scris desfășurat la disciplina „Stații de radiolocație de conducere a tragerilor”. „În primul rând este foarte îmbucurător faptul că avem posibilitatea să desfășurăm cursurile și examenele față în față. Acesta este un mare plus în formarea viitorilor noștri absolvenți, profesiile alese se ei fiind preponderent practice. Cred că nivelul lor de pregătire la disciplina la care susțin examen astăzi s-a reflectat și în notele obținute pe parcursul semestrului și cred că rezultatele evaluării sunt previzibile. În timpul examenului, am aruncat câte o privire în lucrările fiecăruia dintre ei și cred că majoritatea au potențialul să obțină peste nota 8”, afirmă comandorul Valentin Nae, titular de disciplină.„Am intrat în sala de examen cu emoții, cred că e firesc, dar după ce am primit subiectele m-am mai relaxat. Mă bazez pe faptul că am învățat și cred că am scris suficient cât să obțin o notă foarte bună”, afirmă elev caporal Ramona Iosepov, care aspiră la un loc de maistru artilerist pe o navă din cadrul Flotilei Fluviale.Elev caporal Auraș Muscă spune că subiectele de la primul examen al acestei sesiuni au fost accesibile și chiar dacă nu speră neapărat să obțină nota maximă, este de părere că s-a descurcat suficient de bine încât să demonstreze că și-a ales profesia cu pasiune.