Evacuare cu scandal şi acuzaţii la Palatul Copiilor. Cine râvneşte terenul de aproape 12 ha?

Evacuare cu scandal și acuzații la Palatul Copiilor. Cine râvnește terenul de aproape 12 ha?

Scandalul iscat, ieri, cu evacuarea școlii de karting - găzduită de 15 ani în curtea Palatului Copiilor din Constanța - nu avea cum să nu răscolească numeroasele scenarii care se „țes” pe marginea celor 12 ha aflate într-o evidentă paragină, ca urmare a lipsei de fonduri pentru a fi administrate corespunzător.Precum o „bârnă” în ochii investitorilor sau politicienilor constănțeni, terenul aferent s-a aflat și pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului Județean, dar și a Consiliului Local, instituții care doresc să și-l… atribuie.„Insistă să o închidă, deși au avut venituri extrabugetare!“Ieri, cu lacrimi în ochi, Gheorghe Băcioiu, vicepreședinte al Clubului Sportiv Tomis Kart, povestea că în urmă cu doi ani și jumătate au fost înștiințați de către Cosmin Badea, pe atunci director al Palatului Copiilor, că nu se mai perfectează și nu se mai prelungesc contractele de închiriere, decât prin hotărâre de guvern în urma unui control al Curții de conturi.„De atunci și până în prezent am făcut nenumărate demersuri către Palatul Copiilor, Inspectoratul Școlar Județean, Ministerul Educației, ca să vedem exact cum stau lucrurile și, de fiecare dată, ni s-a confirmat că doar prin hotărâre de guvern se mai pot încheia contracte.Începând cu luna februarie 2016 am depus nenumărate adrese către conducerea Palatului Copiilor, obținând, înainte, un acord de principiu din partea Ministerului Educației, că se pot perfecta protocoale de colaborare. Nici până în prezent nu am primit vreun răspuns la toate adresele depuse. Am înaintat și ISJ, iar doamna Gabriela Bucovală ne-a trimis către Palatul Copiilor, întrucât, conform Legii nr. 1/2011, este atributul consiliului de administrație și al conducerii.Începând cu anul 1992 și până în anul 2000 această activitate a fost sistată. Noi cu forțe proprii am redeschis-o. În loc să fie mulțumiți că noi le desfășurăm activitatea dânșilor. Și cu toate că funcționa din primăvară și până în toamnă, chiria plătită era de circa 400-500 de euro pe lună, plus utilități, adică o medie de 600-700 euro pe lună, circa 50-60 de copii frecventând această școală. Am avut rezultate deosebite, cel mai mare fiind înregistrat în anul 2015, pilotul Mihai Șuțeanu, legitimat la noi, aducând cel mai mare titlu. Spre bucuria noastră, și în 2016 un alt pilot care a fost instruit de noi, Rareș Cărburanu, a reușit să recâștige acest titlu.Am plătit și chirie, deci au avut venituri extrabugetare de pe urma noastră, dar cu toate acestea insistă să o închidă. Înțelegem poziția conducerii care respectă Legea 213/1998 și anulează contractul de închiriere, dar noi doream un protocol de colaborare. În aceeași situație se mai află și Grădinița «Albă ca Zăpada» din Năvodari, care funcționează. Chiar îmi pun întrebarea de unde au primit de la Sanepid și celelalte instituții autorizare, dacă nu au contract de închirere sau protocol de colaborare cu Palatul Copiilor? Legea nu se aplică și acolo? Am convingerea că se urmărește ceva cu acest teren și din toate documentele pe care le avem o să le pun la dispoziție ca să trageți concluzia. Pentru mine cel mai mare semn de întrebare a fost în momentul în care m-am adresat în ședință de consiliu local domnului Decebal Făgădău, ca să preia această locație”, a mai spus același Băcioiu, convins că o afacere imobiliară este pe cale să se… parafeze.Proces de evacuare și pentru grădinița din NăvodariPe de altă parte, prof. Roxana Mitan, actualul director cu concurs al Palatului, nu se simțea tocmai confortabil în postura de ieri.„Întreaga acțiune se derulează conform legii, așa cum orice bun proprietate a statului se închiriază doar prin hotărâre de guvern. Noi suntem administratori ai unui bun proprietate a statului, respectiv a Ministerului Educației, și nu există normele legale pentru a închiria și pentru a desfășura această activitate. Acțiunea de evacuare și de executare silită a Fundației Tomis Kart este realizată în baza unei sentințe judecătorești, nr. 172 din ianuarie 2016, pronunțată de Judecătoria Constanța. Cât despre contractul de colaborare propus, acesta nu se poate desfășura prestând activități comerciale, decât cu acordul Ministerului Educației. Au fost notificați în 2014, contractul de închiriere a expirat în noiembrie 2014, iar în luna mai 2015, prin notificarea executorului judecătoresc Oana Silviu au fost notificați să evacueze spațiul în 30 de zile, lucru care nu s-a întâmplat”, declara prof. Mitan. Cât despre grădinița din Năvodari care se află tot în administrarea Palatului Copiilor, același director a declarat că se așteaptă decizia Judecătoriei, existând un proces de evacuare pe rol.„Este păcat că s-a ajuns aici!“Întrebat cum a funcționat, totuși, până în anul 2014 acest club de carting, prof. Ilhan Mustafa, fost director, a declarat pentru „Cuget Liber”: „Vechea Lege a educației nr. 1 stipula că pot fi închiriate spațiile disponibile din cadrul palatelor copiilor. De fapt, eu când am preluat, în anul 2005, de la vechea conducere contractele nu am făcut decât să le prelungesc până în anul 2014, când a intervenit acea adresă a Ministerului Educației, prin care nu mai pot fi închiriate decât prin hotărâre de guvern. Îmi amintesc că în anul 2001, primul contract a fost parafat cu directorul de atunci, Dumitru Lungu, care, în urma unui scandal, a fost înlocuit cu Doina Preda, directoare care a modificat o parte din clauze, întrucât aceștia nu plăteau utilități. Este păcat că s-a ajuns aici, mai ales că acolo s-au făcut investiții, iar copiii căutau acest sport. A existat, prin 1996, un cerc de karting al Palatului, dar care a dispărut cel mai probabil din lipsă de fonduri”, a mai adăugat prof. Mustafa.v v vMai trist este faptul că fondurile extrabugetare ale Palatului Copiilor s-au redus la 0 lei, iar instituția a rămas acum la „mila” Ministerului Educației, care, conform celui mai sumbru scenariu, ar putea să considere cam mare cheltuiala cu cele 12 ha, care arată jalnic, și să renunțe „de bună voie și nesilit de nimeni” la ele… Vom reveni.