EUROVISION 2017 / Ilinca Băcilă şi Alex Florea, în finală

EUROVISION 2017 / Ilinca Băcilă și Alex Florea, în finală

Ştire online publicată Vineri, 12 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentanții României la Eurovision 2017, Ilinca și Alex Florea, s-au calificat în finală cu piesa "Yodel It!", după ce au ridicat sala în picioare în show-ul care a avut loc în noaptea de joi spre vineri.Românilor li se alătură, în finală, reprezentanții următoarelor țări: Bulgaria, Belarus, Croația, Ungaria, Danemarca, Israel, Norvegia, Olanda, Austria, potrivit Romania TV.Sâmbătă vor intra automat reprezentanții "Marelui 5", și anume: Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie, și ai țării gazdă, Ucraina.Eurovision 2017 are loc la Kiev și se desfășoară sub sloganul "Celebrate Diversity" - "Celebrăm diversitatea".