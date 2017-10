EUROPAfest 2015 - dublu Opening Concert

EUROPAfest aduce anul acestaîn fața publicului, pentru prima dată în istoria festivalului, un dublu Opening Concert în care finlandezii de la Turn On și pianista japoneză Momoka Masuda vor cânta la București și Sibiu, potrivit Agerpres. Joi, de la ora 19,00, Teatrul Excelsior din București găzduieste două banduri inovatoare și sofisticate, caracterizate prin originalitate și expresivitate artistică: Turn On din Finlanda și Hot Club de Bucharest din România.Finlandezii de la Turn On reușesc să facă din fiecare concert o adevărată manifestare de forță, sunet și optimism. Tot ceea ce creează pe scenă e live. Celor șase artiști le revine misiunea de a conecta cu publicul bucureștean pe acorduri de blues, rock și soul și oferirea unui spectacol memorabil. Hemppa Sihvonen — chitară, Jarppa Makinen — bas, Mara Paavilainen — tobe, Seppo Wahl — pian, Make Salminen — saxofon și Jukka Salmi — voce încep povestea pe scenă și aduc încetul cu încetul publicul în propriul univers.Hot Club de Bucharest adoptă un stil de jazz distinct și energic, originar din suburbiile Parisului anilor '30 — "jazzul francais" sau "manouche". Ritmurile și refrenele acelor vremuri devin palpabile și, pentru o seară, atmosfera anilor '30 este readusă la viață. Sub conducerea chitaristului Mălin Cristache și având-o ca solistă pe Raluca Stoica, o vocalistă desăvârșită care a evoluat și în turneul european PROMS — Jazz & Classic derulat în opt țări, Alex Man — chitară, Cornel Bucșa — vioară și Pavel Zurka — contrabas trimit ascultătorul direct în perioada interbelică, creează publicului o stare specială.In deschiderea EUROPAfest — Opening Concert, la Sibiu, pianista japoneză Momoka Masuda, laureata Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti, va evolua pe scena Sălii Thalia, alături de Orchestra Filarmonicii Sibiu, sub bagheta dirijorului Francois Robert Girolami din Franța.Festivalul Internațional EUROPAfest, în cadrul căruia se reunesc patru genuri muzicale, se desfășoară în perioada 14-23 mai, la București și Sibiu și reunește peste 300 de artiști din 45 de țări, sub sloganul "It's all about live quality music!".Festivalul se va încheia cu o seară de gală, pe 23 mai, punctul culminant al evenimentului oferind decernări de premii, discursuri ale invitaților speciali, momente de muzică bună și atmosferăLa finalul evenimnetului, va avea loc și decernarea diplomei de excelență pentru susținerea culturii, acordată de Casa Regală.