Eu ţin cu matematica! Românilor nu le papă câinii din traistă

2

Satisfactii orale la Dobrogea Noua

Ba, Mihalache, te stiam prost de mult, dar cu cat incaruntesti parca esti si mai prostovan. In cate tari ai trait ma, saracie? Daca ai plecat in 5 excursii prin Europa si hopa colo, la turci, nu inseamna ca stii cum este treaba la altii! Eu am vazut lumea in lung si in lat, traiesc pe alte continentente la care tu nici nu visezi de cand nu erai asa de puriu, si nu pot pretinde sa formulez opinii ca tine. Cu cati straini ai vorbit ma? In ce limba?😂😂🙈Ba, toata lumea occidentala va ia de prosti si de inapoiati. Pe buna dreptate! Pe cine ma-ta intereseaza care este orasul satelit al mirobolantei metropole Ougadougou??? Pentru asta exista Internet si tehnologie in general! Sa nu ii invidiati pe altii? Ba da, tantalaule, pentru ca ei invata practic ce este viata, isi gestionezza traiul singuri de la 16 ani, pe cand voi va tineti copiii fatalai si pitiponci pana la adanci batraneti! Si analfabeti structural, viitori taietori de frunza la caini. Ai par alb total, dar bubui de ce aberatii scrii la fituica. Scoala voastra creeaza maimute inadaptate, in Occident ies oameni. De aceea sunteti inapoiati, saraci, nespalati, pentru ca sunteti niste mediocri de la presedinte pana la omul de rand. Iar tu, daca aveai vreun talent, nu zic logica, aia nu se invata neaparat din matematica si chimie, limbricule, 😂😂😂🙈, zic ca daca aveai bruma de talent iesea altceva din tine, nu un parlit cu texte de clasa a 2-a la Dobrogea Noua🖕🖕Vai de tine, de ma-ta si de copiii tai!