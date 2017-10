ESTIC - provocarea adresată pasionaţilor de informatică

ESTIC - provocarea adresată pasionaților de informatică

Sâmbătă, 21 mai, începând cu ora 9, la Universitatea „Ovidius” din Constanța (Bd. Mamaia nr. 124), sala E8, etaj 1, Facultatea de Matematică și informatică organizează a IX-a ediție a Concursului pentru elevi și studenți în tehnologia informației - ESTIC 2016.Competiția se adresează atât studenților, cât și elevilor de liceu pasionați de informatică. Alături de elevi, studenți și profesori ai facultății vor fi prezente și companii care activează în domeniul IT: Akson, AquaSoft, BluePink, DocProcess, F5 IT, RDS-RCS și XactConsulting. Acestea au colaborat și în trecut pentru alte evenimente, cum ar fi edițiile anterioare ale concursului ESTIC, Zilele Carierei în Mate-Info din 2015, Open Days, Live Coding Session etc., organizate de această facultate. Companiile prezente vor acorda premii și își vor prezenta domeniul de activitate și oferta de job-uri și internship-uri pentru studenții facultății.