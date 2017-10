"Este timpul ca şcoala românească să producă ... omenie!"

"Este timpul ca școala românească să producă ... omenie!"

În școlile românești, unde ar trebui să se promoveze sisteme de valori sănătoase și să se construiască adevărate caractere, încă mai funcționează educația punitivă, în care elevul este pedepsit pentru ceea ce nu știe, nu valorificat pentru ceea ce știe, este de părere cunoscutul psiholog Laura Maria Cojocaru.Mai mult decât atât, specialistul consideră că majoritatea profesorilor admonestează mult prea ușor un elev atunci când este fluctuant în procesul educațional și îi cere, câteodată în mod exagerat, să performeze în fiecare moment. Dacă acesta nu ține mereu ștacheta sus, de multe ori este etichetat negativ de profesor, cu apelative precum “prostule” sau “leneșule”. “Din nefericire, mulți profesori din România punctează mult prea ușor un moment de neatenție sau de necunoaștere, și extrapolează acel moment la nivelul lui general din punct de vedere academic. Ca orice om, și elevii au momente mai bune sau mai proaste, așa cum și profesorii trec prin diverse faze. Elevul ar trebui punctat pentru evoluția sa generală, deoarece în educație vorbim despre continuitate, și nu trebuie despre momente aleatorii. Elevul ar trebui notat pentru ceea ce știe, nu pentru ceea ce nu știe, deci ar trebui să existe o mai mare rigoare în notarea lui”, declară psihologul Laura Maria Cojocaru.Înaltele foruri ale Uniunii Europene încurajează dictonul “Să venim cu drag la scoală!”, însă se pare că țara noastră face notă discrepantă. “Este mai mult decât evident că un elev încurajat, va deveni un elev care va aștepta cu drag ora respectivă, va învață mai cu spor, știind că profesorul a văzut și a apreciat eforturile lui. Ca o consecință a acestei strategii educaționale, elevul va dori să rămână văzut și apreciat în continuare, deoarece acea stare îl face să se simtă valoros și valorificat. Acest lucru se numește MOTIVAȚIE! Un elev care va fi tratat așa cum este el în realitate, o ființă umană care este la școală tocmai pentru că nu știe și are de învățat, se va simți în largul lui, va avea curajul să pună întrebări și să răspundă fără frică de a fi certat sau pedepsit cu o notă pentru că nu știe tot ce știe profesorul”, consideră psihologul Laura Maria Cojocaru.Este evident pentru toată lumea că profesorul știe mai mult decât elevul, însă acesta nu este un motiv pentru a cauta de câte ori are ocazia momente în care să-i arate elevului acest lucru, cel puțin nu prin pedeapsă și prin veșnicul “ai greșit!”. “Noi, ca adulți, cum ne-am simți dacă șeful nostru, prietenul nostru, părinții noștri, partenerul nostru, persoane importante din viața noastră, ne-ar sublinia de fiecare dată “greșelile”, iar lucrurile bune le-ar trece cu vederea? Este fără doar și poate un sentiment de frustrare. Și cum ne putem aștepta că un copil care este în plină formare pentru viață să reacționeze pozitiv la astfel de atitudini? Dacă profesorii se vor aștepta în continuare ca elevii să învețe de frică, este bine să afle că acesta este un concept învechit și dovedit ca nefuncțional”, explică Laura Maria Cojocaru.Elevii merg la meditații de frică notelor mici de la clasă! S-a construit un sistem păgubos pentru elev, iar acesta funcționează și în zilele noastre. De frica notelor mici din clasă, elevii sunt sfătuiți, mai voalat sau mai direct, să urmeze ore de meditație. “Dacă profesorii se vor aștepta ca elevii să vina la ei la meditații de frica notelor mici de la clasă, aceștia se vor duce probabil la meditații, dar la alt profesor. Deoarece, drag profesor care dai note mici, care încerci să-i dovedești copilului “puterea ta”, care îi spui repetat că greșește, că nu știe, că nu e bun, probabil că nu te-ai întrebat până acum (dar părinții se întreabă!): “daca elevul X este atât de “prost” și are note atât de mici, oare nu cumva TU, drag profesor, nu ți-ai făcut datoria de a-l face să-i placă materia ta, s-o înțeleagă și să și-o însușească?”, declară psihologul Laura Maria Cojocaru.Specialistul în psihologia copilului consideră că, dacă ne vom aștepta în continuare ca elevii să învețe de frică, nu ar mai trebui să mire pe nimeni că atitudinea lor față de școală și profesori este una de revoltă. “Bunul-simț instinctual pe care-l avem fiecare în interiorul nostru, le spune și lor că nu au nevoie să fie tratați ca niște “proști care greșesc”, ci încurajați și tratați ca niște ființe umane cu suflet, care au nevoie de înțelegere, acceptare și iubire. Nu avem nevoie de un învățământ care construiește roboți pentru stocare de date sau “stick-uri de memorie cu picioare”. Pentru asta avem laptopuri, tablete, smartphone-uri etc. Avem nevoie de un învățământ care construiește OAMENI! Aveți curajul să cereți profesorilor să vă încurajeze, să vă aprecieze, să vă fie modele reale, pozitive, constructive!”, conchide psihologul Laura Maria Cojocaru.