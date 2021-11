Este solicitată o verificare urgentă: „Problema testelor de salivă rămâne una extrem de gravă și ea trebuie lămurită”

Membru al Comisiei de învățământ din Parlamentul României, senatorului Ștefan Pălărie i-a fost semnalată încă de vineri, 26 noiembrie, „batjocura asta în formă continuată” referitoare la modul vrac în care au ajuns testele din salivă și ce manopere mai presupun până la o eventuală utilizare.Și pentru că secretarul de stat din MAI, Raed Arafat, a afirmat că în toată lumea au fost distribuite la fel aceste teste, Ștefan Pălărie a transmis următorul mesaj:„Scandalul testelor de salivă ambalate vrac în România preocupă multă lume din multiple motive:1) Românii sunt furioși când li se oferă altceva decât au cumpărat (deci rămâne întrebarea - au fost comandate teste vrac sau nu?). Reiterez necesitatea autosesizării instituțiilor abilitate pentru a verifica achiziția. Dacă 50 de teste «la pungă»au fost cumpărate cu 600 RON (12 lei per bucată - avem o reală umflare de preț greu explicabilă în fața legii).2) Având în vedere faptul că aceste teste asamblate de profesori în cancelarie au ajuns să fie distribuite în șervețele în curtea școlii, mai este rezultatul lor valid?3) A fost luat în considerare efortul reorganizării testelor din vrac în individual de către profesori?Revenind la răspunsul dat publicului de Ministrul Educației: «Vă mai spun că am discutat la IGSU, iar doctorul Raed Arafat ne-a confirmat că aşa se livrează testele în toată lumea, atunci când este vorba de cantităţi mari, şi în Germania, şi în alte state europene. (…)»Din nou, ceea ce nu spune Ministerul este că aceste livrări în toată lumea se referă la utilizare medicală. Adică achiziționare de către spitale, nu de către școli care le distribuie apoi elevilor acasă. Pentru a nu mai ascunde adevărul, vă trimit în prima poză un test distribuit de autorități elevilor din Austria. Ghici ce. Pentru utilizarea acasă Austria folosește teste ambalate individual.În următoarele poze puteți vedea cum arată teste cumpărate vrac în UK (de utilizare în sistem școlar, dar doar la școală de către un personal instruit) cu eprubeta sigilată cu capac de aluminiu pentru a evita riscul de contaminare a recipientului înainte de preluarea probei. Proștii de britanici nu au făcut economie la aluminiu. Lasă că am făcut noi.Problema testelor de salivă rămâne una extrem de gravă și ea trebuie lămurită.PS: Nu, nu sunt împotriva unui efort legitim de a utiliza testarea elevilor pentru a asigura accesul sigur la școală al elevilor. A fost absolut regretabil faptul că Ministerul nu a făcut asta mai devreme. Dar sunt de partea adevărului. Dacă Ministerul a greșit achiziționând la vrac teste pe care le distribuie apoi în curtea școlii, măcar să o spună și vedem cum reparăm problema. Dar încrederea cetățenilor apare în instituții atunci când comunicarea e onestă, nu atunci când amenință cu urmărire penală a celor care semnalizează adevărul, stimate domnule Sorin Cîmpeanu”.