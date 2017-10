"Este revoltător! Suntem călcaţi în picioare"

Maria Magiru, directorul Muzeului de Artă Populară:

"Este revoltător! Suntem călcați în picioare"

Proiectul noii legi a salarizării anunță creșteri semnificative de venituri în Educație și Sănătate. Documentul prezintă cu lux de amănunte veniturile minime și maxime de care pot dispune bugetarii, în funcție de studii, vechime sau condiții de muncă, merite etc. Nimic însă de cultură, constată cu surprindere directorul Muzeului de Artă Populară din Constanța, Maria Magiru.„Este revoltător! Oamenii de cultură sunt în permanență călcați în picioare prin politica instituită la nivel național. Nimeni nu pome-nește niciodată nimic de cultură. Se pare că suntem un sector nesem-nificativ pentru aleșii noștri! Mi s-ar părea corect, în funcție de buget, să se aloce un procent în mod egal la toată lumea. Cele mai mici salarii sunt la noi, în cultură! Să se aplice Legea salarizării și să se acorde la toată lumea în funcție de bugetul care se alocă în 2016, însă echitabil pentru toate categoriile”, a declarat Maria Magiru.De ani de zile, subfinanțarea Culturii i-a pus pe oamenii din acest sector în situații limită. Ministerului Culturii i s-au alocat an de an sume sub pragul subzistenței, iar oamenii au fost nevoiți să improvizeze din nimic. Spectacol de spectacol, artiștii se străduiesc să ascundă sărăcia în care au fost aruncați. Chiar dacă le plouă pe scenă, ei își joacă în continuare rolul.În opinia oamenilor de cultură, integrarea în Europa din punct de vedere cultural nu s-a făcut încă. Pentru că salariile din cultură sunt foarte mici, tinerii absolvenți ai unor școli de profil aleg să nu o mai apuce pe acest drum. Absolventul unei facultăți de profil care dorește să se angajeze la un muzeu primește un salariu minim pe economie.Directorul Muzeului de Artă Populară Constanța, Maria Magiru, a criticat lipsa de interes pentru acest domeniu.„Prin subfinanțarea culturii nu se rezolvă nimic! Bugetul insuficient alocat, an de an, Culturii de către niște finanțiști nu rezolvă celelalte probleme! Puținii bani alocați Culturii, lipsa de interes, toate aceste neajunsuri duc, în final, la pierderea din sistem a angajaților profesioniști”, a afirmat Maria Magiru.Șeful Muzeului de Artă Populară consideră că guvernanții trebuie să se trezească pentru că dacă acești oameni sunt tratați în continuare fără respect și fără minim de decență vor migra către alte sectoare de activitate mai bine plătite.„În instituțiile muzeale lucrează specialiști, pregătiți pe domenii precum conservare, restaurare, și după ani întregi de specializare primesc un salariu de 850 lei. Ne pierdem an de an specialiștii, formați de noi. Se pierd oameni valoroși din sistem pentru că ei nu au nicio șansă să supraviețuiască cu astfel de salarii!”, a mai subliniat Magiru.