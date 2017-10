ESTE OFICIAL! PETRICĂ MIU, NOUL INSPECTOR GENERAL AL ISJ CONSTANŢA

5

Absurdul care ne alieneaza ...

Bine , problemele din sistemul de invatamant , atat preuniversitar , cat si universitar , au fost grave dintotdeauna . Adica , inadecvate solutiile , boala lunga si decadenta institutionala . Politizarea de dupa 1989 , insa , a pus capac oricarei sperante de vindecare a viciilor , de intrare in normalitate , chiar de progres educational . Progresul gandit ca o adecvare la sistemul european ... Acum cand tantalaul asta de ministru PSD , face din educatie o feuda de clan si desemneaza vasali drept conducatori in locul unora care au meritat functia , in urma unui concurs castigat , determina reactii de respingere absolut intemeiate . Fata asta , Marcu , merita respect deplin , pentru ca are taria sa ia pozitie . Este o luptatoare ! Are si dreptate . Stie ce stie si nu tace . Este un mare castig pentru sistem , ca cei care au inteligenta la purtator , reactioneaza cand logica este pusa in paranteze de catre leprele politice . Corpul profesoral trebuie sa invete sa fie solidar atunci cand o idee , o filosofie , o conceptie , izvorate din tot ceea ce este benefic comunitatii , sunt puse sub semnul intrebarii , al amatorismului , de catre sinistre personaje politice falimentare