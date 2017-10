„Este o mare greşeală că împingem toţi elevii să termine liceul. Avem nevoie şi de zidari, şi de cizmari“

4

@rex

Teoria generala lansata de stinga mondiala spune ca sansele in viata sunt mai mari, daca ai studii. Practica a dovedit faptul ca cei nascuti in familii bogate sau (mai nou) in familii ale aparatului de stat (adm., politie, justitie etc.) fac oricum studii si vor ocupa functiile importante. Ramine partea cealalta: a fortei de munca. Si intelectualii sunt -si ei- doar o simpla forta de munca. Iar aici, trebuie sa apara o structurare in functie de calificare si studii. Sunt Kelneri, taximetristi etc. ce au universitati. Dar este o treaba de conjunctura. In economie e nevoie de muncitori calificati in meserii de baza. Si asta apare greu dupa liceu. Nici nu le trebui liceul, de altfel, pentru asa ceva. De ce sa piarda timp si bani cu o instructie care nu le foloseste la nimic? In acelasi timp cheltuieste si banii statului. Crezi ca nu poti face de paza fara bac? Crezi ca nu poti fi docher fara bac? Sau sofer, mecanic auto, electrician auto... Etc. Hai sa fim seriosi! 8-10 clase sunt suficiente, dupa care (cei care vor) pot sa urmeze scolile profesionale. Nu de alta, dar un patron nu va alege unu cu bac sa-l trimita la oi sau cu tractorul. Etc. Concurenta nu poate exista intre cei cu note mici... Concurenta exista doar intre primii. Aia oricum intra la facultati. Ceilalti vor face tot ffelul de chestii pe bani... Fara meserie, fara nimic. Cheltuie bani aiurea, vor avea pretentii aiurea... Nu are rost sa ne jucam de-a invatamintul, cand ei nu stiu cum ii cheama cu CI in mana... Iar copii de saraci oricum vor ajunge proletari. Cu gulere albe, dar proletari. Toate posturile de conducere sunt rezervate copiilor de stabi. Asa a fost de cand lumea si pamintul, asa va fi mereu. Gogogrita cu sansele mai mari -in viata- daca ai studii este ca si cea cu nu castigi la loto daca nu joci... Cati castiga, cu adevarat? Nu e mai bine sa aiba un set de meserii de baza bine insusite din scoala profesionala, care sa-i asigure existenta in economie, indiferrent de situatie, decat sa fie sluga la stat sau tesa la part., mereu in pericol de a ajunge somer fara calificare? caci trebuie sa stie 3-5 meserii, inrudite, nu doar una. In Romania, insa, comunismul a adus o fudulie ridicola. Ne e rusine sa muncim fizic, ne laudam cu studiile de parca am etala averi etc. Un sistem valoric fals. (E drept, exista si inainte, vezi la Camil Petrescu -in Ultima noapte de dragoste, intaia noapte de razboi- teoria celui ce castiga o bucata de paine ”alba”.)