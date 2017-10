Este nevoie de ISJ? "Directori şi inspectori care se cred Dumnezeu pe pământ!"

Este nevoie de ISJ? "Directori și inspectori care se cred Dumnezeu pe pământ!"

La recenta conferință națională organizată de Asociația Elevilor din Constanța la Universitatea „Ovidius”, cele mai multe voci s-au ridicat împotriva desființării inspectoratelor școlare, începând chiar cu secretarul de stat din Ministerul Educației, Gabriel Ispas.„Ministerul Educației este împotriva desființării inspectoratelor școlare. Acest punct de vedere a fost comunicat Parla-mentului sub semnătura a doi miniștri - atât domnul Câmpeanu, cât și domnul Curaj. Eu sunt ferm convins că în Senat proiectul legislativ se va discuta cu prioritate și va fi respins. Pe de altă parte, mă pronunț pentru descentralizare, dar aceasta trebuie să fie reală și putem să discutăm despre rolul pe care îl are inspectoratul școlar în gestiunea școlii. Inspectoratele școlare vor rămâne ca entități de coordonare”, a mai adăugat Ispas.Este sau nu nevoie de ISJ?Un lucru este cert: existența sau inexis-tența inspectoratelor nu este un semn de calitate sau de lipsă de calitate a educației oferite de sistemul respectiv.Iată cu ce argument pro și contra a venit Șerban Iosifescu, președintele ARACIP, instituție vizată să preia majoritatea atri-buțiilor.Argumente PRO. Descentralizarea înseamnă apropierea deciziei de cei care suportă decizia respectivă și înarmarea autorităților publice locale cu aceste atribuții de decizie. Nivelul inspectoratelor este unul profund politizat, ca urmare nu se pot aplica coerent politici publice în domeniul educației care depășesc coridorul de timp al unei guvernări. Foarte multe autorități publice locale și conduceri de școli sunt deja pregătite pentru descentralizare, ele colaborând deja, dincolo de interesele politice imediate, cu rezultate pozitive. Participarea beneficiarilor la educație în procesul decizional ar fi consolidată, multe atribuții de la ISJ ar trece la autoritățile locale și consiliile de administrație ale școlilor. Dispariția ISJ ar eficientiza administrarea sistemului de învățământ prin realocarea costurilor existente către unitățile școlare - 80% și către nivelul central - 20%. Activitățile de dezvoltare personală sunt oricum des-fășurate de Casele Corpului Didactic care nu vor dispărea, iar inspecțiile de grad ar putea fi desfășurate ca și până acum de către metodiști sau inspectori școlari de-semnați la nivel central.Argumente CONTRA. Soluția este mult prea radicală în actualul context cultural național. Nu există capacitate instituțională, nici la nivelul MEN, pentru a organiza activitatea celor 7.000 de unități școlare cu personalitate juridică, nici la nivelul administrației publice locale, existând pericolul recentralizării deciziilor. Există pericolul politizării și mai accentuate a conducerii unității școlare, ca urmare a subordonării manageriale. Chiar pericolul posedării școlii de către autoritatea publică locală și impu-nerea unor interese locale imediate. Ar putea fi afectate drastic evaluările și exa-menele naționale, în cadrul cărora ISJ-urile au un rol important.„Primim teancuri de sesizări de la profesori și părinți!“Fostul ministru al Educației, prof. Ecaterina Andronescu, consideră că pentru o idee atât de radicală ar fi trebuit să existe o dezbatere publică, măcar în comisia de învățământ a Camerei De-putaților și să fie dezbătut conținutul, iar în plenul acesteia să existe un vot. „Nu știu de ce 45 de zile colegii mei nu au băgat-o în seamă și s-a ajuns în această situație. Eu personal am reținere de 100% față de această inițiativă legislativă. Este o componentă importantă a reglementării în sistemul de învățământ preuniversitar. Nu poți să reglementezi inspectoratul printr-o inițiativă legislativă și să bulversezi complet Legea învățământului. Consider că trebuie oferită mai multă autonomie decizională și școlilor și inspectoratelor școlare. Trebuie să recunoaștem că sunt directori și există și în inspectorate persoane care se cred Dumnezeu pe pământ și consideră că trebuie să aibă decizie de viață și de moarte asupra oamenilor față de care au anumită responsabilitate. Primim teancuri de sesizări la comisie din partea profesorilor din teritoriu și ale părinților, multe de competența Executivului”, a mai declarat actualul președinte al comi-siei pentru învățământ din Senatul Ro-mâniei.Pe cât este de importantă și complexă această propunere legislativă, pe atât este de discutată, ea urmând cel mai probabil să fie respinsă la Senat, ca dovadă numeroasele argumente aduse chiar și la recenta întâlnire. Dar oare vox populi ce spune?