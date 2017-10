Este nevoie de educaţie sexuală în şcoală?

3

...educatia, o problema nationala!

....mi se pare ca problema aceasta este rupta de contextul general: avem nevoie de educatie in scolile din Romania? Pentru ca, dupa cum se vede, politica in domeniu vizeaza mai mult aspectul instructiv, decat cel educativ. DEaca punem intrebarea direct, sigur ca vom avea si efecte ca cele din comentariile de mai sus: Nuuuuuu! sa nu se faca educatie sexuala! ...asta inseamna depravare! Dar daca vorbim de nevoia de educatie in scoala, sub toate aspectele ei, ceeace include, in subsidiar si componenta sexuala, lucrurile stau altfel. Este nevoie de o intreaga discutie care nu are locul aici. A pune intrebari de genul acesta in presa, la biserica, in familie, este ca si cum am baga batul intre ard ca sa speriem cateii! Daca vorbim de educație in general, componentele acesteia trebuie sa aiba in vedere si familia, creșterea si educarea copiilor si, deci, tangential si componenta sexuala. Pentru ca nu este normal, nici moral sa facem la clasa la care vreti Dv. (a IV-a sau a VIII-a, sau a XII-a) ore in care ii ivnatam pe copii cum sa faca sex. Asta ar fi ora de pornografie! Dar sa le raspundem din frageda pruncie, la intrebari legate de diferenta dintre sexe, sa le vorbim despre rolul si locul barbatului, femeii si copiilor in familie sau societate, este mai mult decat necesar. Educatia sexuala in esența ei trebuie sa fie in armonie cu educația morala, estetica și cultural-artistica, cea patriotica, juridică, politica pe care trebuie sa o primeasca, gradual, un tanar in scoala. De aceea avem la nivelul societatii probleme false atunci cand vorbim despre educatia religioasa sau sexuala. In lipsa unei strategii clare asupra educatiei in general, ni se pare ca una sau alta din cele discutate si disputate acerb in ultimile zile este impotriva interesului copilului. Nimic mai fals. Daca educatia este privita ca un tot unitar, in toate componentele ei necesare formarii unui om, totul este nesesar. Conditia este sa se faca cand trebuie, de cine trebuie, cat trebuie și ...mai ales cum trebuie!