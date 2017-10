Este gata primul film în aromână!

1

Asta ne mai lipsea...

Pe timpul recensamantului populatiei si al locuintelor la care am participat efectiv mi-am dat seama ce sunt "aromanii' sau "armânii" sau "machedonii" si care-i limba lor performanta. Daca-i asculti vorbind, nu stie stanga ce face dreapta, nu au un dictionar al limbii lor, vorbesc "la oha", un amestec de limba romana cu ceva de la ei inventie, adica o ciulama. Sunt foarte periculosi si foarte hoti in afaceri, feriti-va de ei, daca puteti ! La recensamant foarte multi din machedoni,nu suportau ideea impusa lor de altii de a se declara machedoni si spuneau in declaratia lor pe propria lor raspundere ca sunt romani si limba lor este limba romana cu mici inflexiuni, pe ici pe colea, asa cum au formulat ei in patina timpului, anumite expresii sau cuvinte, dar....nici vorba de limba armâneasca care nu respecta procedura internationala de a fi declarata limba, mai degraba putem spune ca este un dialect.