"Este ca o gură de oxigen pentru artişti să aibă unde performa"

Trupa Vunk, show de excepție pe litoral

"Este ca o gură de oxigen pentru artiști să aibă unde performa"

Prezenți în stațiunea Mamaia, week-end-ul trecut, membrii trupei Vunk le-au oferit turiștilor și constănțenilor un show inedit, urcând pe scenă alături de o trupă de… balet.„Tot ce am făcut în seara aceasta a fost o provocare pentru noi, să lucrăm cu baletul, să cântăm după o piesă de teatru, ceea ce este o premieră”, ne-a declarat Cornel Ilie.Așa cum era de așteptat, chiar și în aceste condiții, ei s-au descurcat de minune, spre deliciul spectatorilor sosiți din toate colțurile țării.„Până acum, am mai avut dansatori la spectacole, dar nu am fost acompaniați niciodată de balet. În plus, nici nu am avut ocazia să repetăm, dar nouă ne place mereu să improvizăm, așa că nu a fost nicio problemă, iar toate acestea le-am făcut numai pentru a oferi publicului un show care să le fie pe plac. Oricum, noi încercăm întotdeauna să scriem cât mai multe piese și la fiecare spectacol am invitat tineri care nu sunt cunoscuți, tocmai pentru a-i promova. De data aceasta, însă, noi am fost cei care am fost supuși unui nou concept”, a mai spus artistul.Acesta este și motivul pentru care, la fiecare concert al lor, când au un public atât de numeros în față, ei le spun spectatorilor, cât de important este pentru artiști să aibă unde să performeze.„Mă bucur că există mereu un loc în plus unde să putem performa și unde să ne putem manifesta. Este ca o gură de oxigen pentru noi, pentru că, în ultimul timp, în România sunt foarte puține contexte în care să se poată ține un spectacol. La mare, totuși, există șansa unui public din toată țară”, ni s-a confesat Cornel Ilie.El le-a promis fanilor că va fi prezent toată vara la mare, ocazie cu care trupa își va promova ultimul album lansat, intitulat „Extravertit” și care este considerat cel mai dens album al lor, care conține cele mai multe piese dintre toate albumele lor. În acest album, fiecare cântec încearcă să se refere la o emoție anume și este un îndemn la a striga toate emoțiile pe care un om le poate avea.În afară de „Extravertit”, artistul și colegii săi lucrează și la alte piese și pregătesc chiar un concert simfonic. Altfel spus, în fiecare zi lucrează la visul lor, pentru că vor să creeze un univers în care lumea, atunci când vine la concert, să uite de probleme, iar ei să scoată tot ce-i mai bun din ei.